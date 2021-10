En la actualidad, Johanna Fadul goza de gran popularidad gracias, indiscutiblemente, a su papel de Daniela, la hija de la ‘Diabla’ en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso”. Su fama internacional le ha permitido ganar un gran séquito en redes sociales; sin embargo, no siempre fue así. De hecho, en un momento determinado de su carrera pensó dejar la actuación.

La actriz colombiana debutó en las pantallas, en los primeros años del nuevo milenio, cuando apareció en la serie “Padres e hijos”, emitida entre el 2003-2005. Hoy, de 36 años, Fadul ha hecho cine, teatro y televisión; está casada con el también actor Juan Sebastián Quintero y juntos componen una de las parejas más queridas y estables del mundo del espectáculo desde 2015. Pero como lo mencionamos líneas arriba, el camino no ha sido fácil para Johanna.

Una de los momentos más complejos en la vida de Fadul fue la pérdida de sus hijas gemelas, hace seis años, episodio que la ha dado más fuerza para seguir adelante, pero que en su momento fueron tiempos muy dolorosos y complicados. No obstante, ese no fue el único gran problema al que tuvo que enfrentar la intérprete. En una entrevista reveló que estuvo a punto de dejar la actuación porque las cosas no le estaban saliendo como esperaba.

Johanna Fadul posa con un top negro para una foto que compartió en sus redes sociales (Foto: Johanna Fadul/Instagram)

JOHANNA FADUL PENSÓ DEJAR LA ACTUACIÓN

En una entrevista, la actriz colombiana contó detalles de su vida; entre ellas, la vez que tuvo que salir de su país natal para continuar su carrera actoral. “Mi carrera también ha sido uno de esos momentos porque me ha costado mucho. Soy una apasionada de la actuación y sueño que cuando sea muy viejita termine haciendo lo que me gusta”, detalló Fadul.

El inicio de su carrera no fue nada fácil. De acuerdo con la actriz, ya llevaba entre 12 y 13 años buscando un papel importante que lanzara su carrera al estrellato, pero, pese a que luchaba por un lado y por otro no pasaba nada. “En un momento dije: ‘en Colombia no es’ y me fui hasta México para abrir puertas”, confesó.

Ya en tierras aztecas y con 29 años de edad, la actriz se puso una fecha límite para continuar en ese mundo. “Si no me pasaba nada en ese año en cuanto a mi carrera como actriz, chau actuación porque necesitaba evolucionar, crecer y hacer algo con mi vida”, recordó. Afortunadamente llegó “Sin senos sí hay paraíso”, la telenovela donde dejaría una huella importante como Daniela, la hija de la ‘Diabla’.

LA SERIE QUE LE SALVÓ LA VIDA A JOHANNA FADUL

En otro momento de la conversación, Johanna Fadul consideró que esas determinados terminaron por hacerle más fuerte y le llevaron al lugar donde hoy está. “Antes con la actuación me sentía como cuando te gusta mucho alguien y esa persona no te para bola”, señaló.

Incluso su amor por la actuación lo puso en duda. “¿Será que soy muy mala?, ¿Será que no tengo talento? ¿Qué pasa?”, se preguntó en varias ocasiones, cuenta la actriz.

“Creo que Daniela en ‘Sin Senos’, fue esa gran oportunidad que me dio la vida, Dios o el universo. Fue ahí donde me di cuenta de que tenía talento y de que sí puedo hacerlo. No me quedó grande, me costó, más no me quedó grande”, sentenció.