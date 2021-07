Desde que Netflix estrenó la temporada 2 de “Luis Miguel, la serie”, muchas historias se han revelado acerca del cantante mexicano. Una de ellas, es la que ha contado una de las leyendas vivientes en la actuación en México, Andrés García. El artista ha revelado el momento en el que se sintió ofendido por el trato que le dio el ‘Sol de México’.

El actor de 80 años de edad, en los últimos días también ha sido noticia por contar los vínculos que tenía precisamente con la mamá de Luis Miguel, la reconocida actriz, Marcela Basteri. Andrés durante un en directo en su canal de Youtube respondió sobre la posible relación clandestina con la mamá del divo mexicano: “No hubo tal nunca. Yo comía en su casa o ellos en la mía. Para mí hubiera sido un horror ser el papá de Luis Miguel, pero tuve la suerte de poderlo cuidar mientras fue pertinente. No hubo nada con Marcela Basteri”.

Sin embargo, antes Andrés García, protagonista de un sin fin de producciones mexicanas había contado el por qué sentía que el hijo de Luisito Rey le había faltado el respeto. Para quien en su momento interpretó a Pedro Navaja, que el también cantante de rancheras lo haya querido contactar por medio de terceros es algo que no iba a permitir.

ANDRÉS GARCÍA CUENTA CUANDO LUIS MIGUEL LE FALTÓ EL RESPETO

En el 2020, García concedió una entrevista al programa “Ventaneando” en donde confesó el preciso momento que el Sol no lo trató como el hubiera esperado, pues se considera una estrella antes que el mismísimo cantante.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero, pero no le deseo nada malo”, contó García.

GARCÍA SE REFIERE A LA SERIE DE LUIS MIGUEL EN NETFLIX

Por la amistad que tuvo con la familia, sobre todo con sus padres Luisito Rey y Marcela Basteri, el veterano actor espera que los hechos que se cuenten en “Luis Miguel, la serie” sean bien cuidados y sobre todo representados. Esto lo dijo sobre todo por las teorías que se han tejido sobre dónde se encontraría la madre del intérprete de “Culpable o no”.

“No quiero perjudicar un producto de una persona que he querido toda mi vida y lo sigo queriendo (a Luis Miguel), que no le hable es otra cosa. Si él me habla, le contesto con mucho gusto, pero que me hable él”, acotó.