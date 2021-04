Al final de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, Luisito Rey se encontraba muy enfermo y busca reconciliarse con su hijo. Sin embargo, esto no fue posible por qué el cantante se encontraba muy furioso con él por todo lo que había sucedido.

En la producción de Netfllix se proyectó que ‘El Sol’ canceló su gira por Latinoamérica para viajar a España y ver su padre para preguntarle por el paradero de su madre Marcela Basteri, pero lamentablemente el hombre guardó silenció hasta el último segundo de su vida.

Pero esta versión estaría muy alejada de la realidad y el fotógrafo Gabriel Piko relató cómo habría sido la verdadera reacción del intérprete de “Culpable o no” ante la muerte de su padre e inclusive indicó que habló con él tras la muerte de su padre.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE TRAS LA MUERTE DE LUISITO REY?

El fotógrafo argentino relató en entrevista para Teleshow que no conocía quién era Luis Miguel y todo el drama familiar que se vivía, pero fue contratado por la revista GENTE en España para buscar al cantante, quien habría cancelado su gira en Latinoamérica para ver a su padre.

Detalló que se hizo pasar por un familiar de Luisito Rey y tras buscarlo en diferentes hospitales llamó al 911 y recibió información de dónde se encontraba, al llegar convenció a uno de los conocidos del padre de Luis Miguel para que lo dejara verlo.

"Luis Miguel". Así fueron los últimos momentos de Luisito Rey en la serie. (Foto: Netflix)

“Estaba intubado y en coma”, relató el fotógrafo, quien añadió que tomó algunas fotografías pero fue sorprendido por los médico y salió del lugar.

Mientras el fotógrafo estaba afuera del hospital vio salir a Luis Miguel, quien llegó tarde pues su padre ya había fallecido y debido al shock lo confundió con una persona cercana, por lo que se acercó a él para llorar y abrazarlo.

“Cuando salió le hice una foto caminando. Estaba destruido, llorando, muy golpeado y como ido (…) Tal vez fuera de la realidad. Se me acercó, me abrazó, se puso a llorar en mi hombro y me pidió que le cuente cómo era la vida del padre en Barcelona. Me dijo que no sabía que estaba tan mal, que él hubiera mandado dinero para que le hicieran un mejor tratamiento, en la mejor clínica. Yo me quedé helado. No sabía ni entendía nada”, dijo Gabriel Piko.