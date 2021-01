Los contagios por coronavirus continúan en aumento. Dentro de la industria del entretenimiento son muchos los actores y cantantes que han contraído la enfermedad. Una de ellas es Gabriela Spanic, quien recientemente se une a la lista de famosos que han dado positivo a la prueba de COVID-19.

La actriz venezolana, recordada por su icónico papel en “La Usurpadora”, reveló a sus seguidores en redes sociales que tiene coronavirus. También contó cómo se contagió y los síntomas que ha tenido desde que confirmó que tenía el virus.

El testimonio de Gaby Spanic se suma al de otros artistas que se han enfrentado al coronavirus que surgió en Wuhan, China. Mientras unos ya superaron la enfermedad y sus síntomas como Camila Sodi, Maribel Guardia y Odalys Ramírez; otros lamentablemente fallecieron el año pasado. Es por ello que se recomienda no bajar la guardia y cumplir las medidas de sanitarias.

Gabriela Spanic confesó que se sorprendió con el diagnostico ya que no sospechaba de tener el virus. (Foto: Gaby Spanic/ Instagram)

GABY SPANIC, UNA NUEVA VÍCTIMA DEL COVID-19

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la famosa actriz de telenovelas contó que debido a que ha estado haciendo unos viajes de trabajo se contagió de COVID-19. Gabriela Spanic confesó que se sorprendió con el diagnostico ya que no sospechaba de tener el virus.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene covid-19 y yo tampoco tenía síntomas”, contó la actriz venezolana.

Después de 10 días, Gaby Spanic se hizo la segunda prueba para confirmar que tenía coronavirus y volvió a dar positivo. En ese momento creyó que estaba contagiada, pues antes no había presentado ningún síntoma o malestar.

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”, explicó.

Gabriela Spanic viajó a Hungría, donde fue parte del concurso de baile “Dancing with the Stars” (Foto: Gaby Spanic/ Instagram)

Afortunadamente, Gaby Spanic mencionó en la transmisión en vivo que no ha tenido síntomas graves como el caso de otros artistas. Ella está un poco ronca, tiene un poco de insomnio y sudoración, pero su estado de salud es estable.

“Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, contó.

Cabe mencionar que Gabriela Spanic viajó a Hungría, donde fue parte del concurso de baile “Dancing with the Stars”. La artista brilló en la pista de baile y sorprendió a todos con un físico espectacular que nada tiene que envidiar al de una veinteañera.

Aunque laboralmente todo va bien para Gaby Spanic, el 2020 fue un año difícil para la actriz ya que tuvo que afrontar el gran dolor de perder a su mamá, la señora Norma Utrera, quién falleció a causa del cáncer el pasado 18 de octubre a causa del cáncer.