La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas por las que atraviesa una persona. Más aún en estas épocas cuando la humanidad está luchando contra la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Este es el caso de Gaby Crassus, la conductora de televisión que perdió a su esposo Rodrigo Mejía, a su mamá y a su suegro.

El momento desgarrador que vive Gaby Crassus ha conmocionado al medio artístico mexicano y ha sido tema de interés en las redes sociales, donde compañeros y amigos de la ex conductora de “Al Extremo” le brindaron mensajes de apoyo y consuelo ante este difícil momento.

Los últimos meses han sido muy difíciles para Gaby Crassus, no sólo porque perdió a su esposo Rodrigo Mejía tras complicaciones en su salud a causa del coronavirus (COVID-19). También ha tenido que lidiar con el dolor de la muerte de su mamá, y posteriormente con la de su suegro.

Todo empezó en noviembre del 2020, cuando Gaby Crassus compartió con sus seguidores la triste noticia de que su mamá había fallecido. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de TV compartió una fotografía en donde posa junto a sus hijos, Mauro y Matías, de 3 y 6 años respectivamente, junto a su madre a quien le dedicó un emotivo mensaje.

“Así te queremos recordar con esa sonrisa de abuela que ama por sobre todas las cosas a sus nietos. Te nos fuiste tan rápido mamá… Vuela alto siempre junto a nosotros, tus nietos Matías y Mauro, Rodrigo y yo siempre le llevaremos en nuestro corazón”, se lee en el post de Instagram.

Posteriormente, el 31 de enero de este año, se dio a conocer que don Salvador Mejía, padre de su esposo Rodrigo, también murió. Su suegro habría muerto a causa del COVID-19 en Mérida, Yucatán, lugar en el que Gaby y su esposo ya se habrían mudado desde hace un tiempo tras la despedida de la conductora de “Al Extremo”.

Finalmente, la muerte de su esposo Rodrigo Mejía fue otro trago amargo que tuvo que enfrentar. El pasado 11 de febrero, el actor de telenovelas como “Cuidado con el Ángel” y “Fuego en la sangre”, falleció tras complicaciones en su salud por el coronavirus (COVID-19).

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dieron a conocer la noticia de la muerte del actor. Tras esto, Gaby Crassus también confirmó la noticia en sus redes sociales, en Instagram publicó un mensaje dedicado al padre de sus dos hijos.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida ¿Por qué te fuiste tan pronto?”, escribió en la red social.

En la publicación, donde compartió una foto y un mensaje para despedirse del “amor de su vida”, Gaby Crassus mencionó que el 12 de febrero la pareja celebraba su 12 aniversario de haber iniciado su relación.

“Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste, un legado de amor”, dice en otra parte del emotivo mensaje.

Recientemente, la conductora de televisión se pronunció a través de sus amigos más cercanos, quienes publicaron un mensaje en cadena en sus propias redes. El texto decía lo siguiente:

“Queridos amigos y medios de comunicación: escribo estas líneas a petición de mi entrañable Gaby Crassus. Como es de su conocimiento, nuestro querido Rodrigo Mejía falleció a causa del daño pulmonar derivado del COVID, que ya había superado hace unas semanas. Les agradecemos las enormes muestras de cariño y les pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella, sus hijos, familiares y amigos”, fue lo que se compartió.