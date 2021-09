Uno de los personajes más queridos de “Grey’s Anatomy”, sin lugar a dudas, es el neurocirujano Derek Shepherd, interpretado por el actor Patrick Dempsey. Si bien el artista dejó el drama médico en la temporada 11, tuvo una participación especial en la última entrega como parte de las alucinaciones de Meredith (Ellen Pompeo) cuando se encontraba internada en el hospital.

MÁS INFORMACIÓN: 10 cosas que quizás no sabías sobre Derek Shepherd

Por muchos años se habló de que la intempestiva salida de Dempsey del programa era porque necesitaba un descanso y quería centrarse en nuevos proyectos; sin embargo, el libro ‘How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy’ incluye un fragmento en el que los productores ejecutivos de la serie James D. Parriott y Jeannine Renshaw indican que el motivo sería otro.

Según ‘The Hollywood Reporter’, medio que tuvo acceso a esta parte del texto, la relación entre Patrick Dempsey y la creadora de la serie Shonda Rhimes fue realmente tensa. Asimismo señalan que la salida del actor fue la consecuencia de sus problemas con Recursos Humanos debido a su comportamiento en el set de rodaje.

LA TENSA RELACIÓN ENTRE PATRICK DEMPSEY Y LA PRODUCCIÓN DE LA SERIE

Según el testimonio de los productores ejecutivos de la serie, Dempsey estaba cansado del programa y lo trasladaba a la producción. “Él (Patrick Dempsey) de alguna manera estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del reparto tenían tipos de trastorno por estrés postraumático con él”.

“Creo que sencillamente él había terminado con la serie. No le gustaba el inconveniente de venir todos los días y trabajar. Él y Shonda se lanzaban al cuello el uno del otro”, recuerda Parriott.

Grey’s Anatomy cuenta entre otras historias la relación de Meredith y Derek, así como sus desafíos laborales (Foto: Stylegrays / Instagram)

Asimismo, Renshaw describe que la relación con su coprotagonista, Ellen Pompeo, también empeoró notablemente a consecuencia de su comportamiento. “Hubo momentos en los que Ellen se sentía frustrada con Patrick y se enfadaba porque él no trabajaba tanto. A ella le gustaba mucho que las cosas fueran justas”.

De acuerdo con el equipo de producción de “Grey’s Anatomy”, a la actriz no le gustaba que Patrick se quejara de sus horas de trabajo porque ella tenía el doble de escenas en el episodio que él.

EL SIGNIFICADO DEL REGRESO DE DEREK EN LA TEMPORADA 17, SEGÚN PATRICK DEMPSEY

El décimo tercer episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” fue escenario de uno de los momentos más emotivos de la serie: la boda en la playa de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y Meredith Grey (Ellen Pompeo).

El capítulo marcó la última aparición de Derek en el programa, y Patrick Dempsey habló con Variety sobre cómo se sintió al respecto con la (segunda) partida de su personaje.

“Pensé que era una manera hermosa de cerrarlo”, dijo. “La intención era realmente dar algo de esperanza a la gente porque son una pareja tan icónica”.

El capítulo ‘Good as Hell’ (17x13) marcó la última aparición de Derek en el programa. (Foto: ABC)

Hemos perdido a tanta gente este año, la idea de que tendríamos ángeles rondando a nuestro alrededor cuidándonos es un buen mensaje para enviar en un mundo tan sombrío en el que vivimos”, agregó el actor estadounidense.

Patrick Dempsey contó que fue muy emotivo grabar esta escena. “Así que para todos nosotros, fue un final hermoso para esta historia. Estoy muy agradecido de haberlo hecho y feliz de que a los fans realmente les encantó”, dijo a Variety.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY”?

La temporada 18 de la serie de televisión “Grey’s Anatomy” se estrenará en Estados Unidos, a través de la cadena de televisión ABC, el jueves 30 de septiembre de 2021. Todavía no hay una fecha confirmada para los demás países.