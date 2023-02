La infidelidad se volvió un tema común en la sociedad, incluso podemos decir que se ha normalizado. Hemos visto casos de figuras reconocidas del mundo del espectáculo, la política, el arte y hasta de las ciencias, ser víctima o victimario. Si no estamos prevenidos, esta situación puede afectarnos toda la vida.

Ante ello, Patricia Espinoza, psicóloga y sexóloga del portal de encuentros extra conyugales Gleeden, conversó con Perú21 sobre algunas causas que podrían generar una infidelidad. Además, reveló que los infieles siempre quieren ser descubiertos.

Para la especialista, no necesariamente la infidelidad es algo cultural, sino una falta de comunicación en la pareja. “Las razones por las que uno podría ser infiel es porque la monogamia no es algo que se haya conversado entre la pareja, es algo impuesto”, indicó.

“Uno debería conversar con su pareja sentimental para saber si desea tener una relación monógama o exclusiva”, agregó.

Otra de las causas de una infidelidad es porque la relación no está satisfaciendo las necesidades sexuales, afectivas, emocionales o económicas de uno de los integrantes de la relación.

“Sentimos que nuestra pareja no está brindando todo lo que nosotros quisiéramos. No solamente en lo afectivo o emocional, sino en lo económico. Eso nos lleva a buscar otro tipo de relaciones. En el aspecto sexual, encontramos que nuestra pareja no está satisfaciendo nuestras fantasías sexuales”, aclaró la sexóloga.

La monotonía podría ser un detonante para incurrir en una infidelidad, pues “en algunos casos sentimos que hemos llegado a un tope en nuestra relación”, mencionó la experta.

La edad de los integrantes de la relación también podría estar relacionada con engañar a tu pareja. “Sientes que no eres lo suficientemente atractivo sexualmente o afectivamente hacia tu pareja y necesitas reforzar este ‘bache’ por lo que buscas a una persona que te haga sentir otra vez deseado”, dice.

Sin embargo, Patricia Espinoza aclaró que una infidelidad no necesariamente se relaciona con una inmadurez emocional “porque una persona puede ser muy estable emocionalmente, pero puede decidir no practicar la exclusividad con su pareja”.

Conversar con tu pareja es clave. (Foto: Andina)





¿Se podría perdonar una infidelidad?

Para la especialista, perdonar el engaño de una pareja varía de acuerdo con la estabilidad emocional de la víctima. “Lo que espera la mayoría de las personas al perdonar una infidelidad es que no vuelva a ocurrir, significa que esperan recuperar la confianza y volver a ser el sujeto exclusivo dentro de la relación”, explica Patricia Espinoza.

“Sin embargo, no siempre funciona. Creo que aquí si se puede hablar de madurez emocional, una persona que desee perdonar una infidelidad debe estar muy seguros de sí mismos, porque de lo contrario estarán recordando a la persona que le fue infiel el dolor que les causó”, agregó.





¿Las mujeres son más infieles que los varones?

La sexóloga indicó que un estudio publicado por Gleeden y elaborado por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) hizo una muestra de más de 5 mil cuestionarios online a mujeres de cinco países europeos. “El 30% de las españolas declararon haber sido infiel en algún momento de su vida. Un dato inferior al 37% de las francesas o al 43% de las alemanas, lo que sería interesante saber si las cifras en Perú serían las mismas”, explicó la psicóloga.

“Las mujeres creo que podrían ser mejor mintiendo que los varones, pero no mentir como tal, lo que ocurre es que dentro de nuestra sociedad peruana los varones suelen jactarse de las relaciones extramaritales que están teniendo y eso los hace más fácil de descubrir. No suelen tener tanto cuidado”, expresó.

“Para muchos varones, sentir que están teniendo una relación extra los hace sentir más masculinos por la misma forma de haber sido educados. En el caso de las mujeres, no es que sepamos mentir mejor, sino se espera que las mujeres tengamos otro tipo de comportamiento. Por eso, para nosotras no es una situación de promocionarnos, lo que nos va a ayudar a tener mucho más cuidado con las relaciones que vamos a mantener”, refirió.





Recomendaciones para prevenir una infidelidad

La sexóloga dijo que las parejas deben practicar la honestidad y comunicarse constantemente.

“Ser honestos con nuestra pareja y con nosotros mismo. Sentirnos cómodos expresándonos, hablando y haciendo cosas. No tener temor del que dirán, creo que es muy importante. Aburrir a nuestra pareja significa que diariamente estamos haciendo lo mismo sin buscar algún cambio. Creo que en esas cosas debemos arriesgarnos muchísimo. Las mujeres en Perú no estamos preparadas para disfrutar de una sexualidad sana y placentera, nos falta empoderarnos, gozar y sentirnos mucho más sexuales. No existe un secreto para que nuestra pareja no busque a alguien”, manifestó.





¿Los peruanos son infieles?

“Somos una sociedad bastante conservadora con respecto a las relaciones afectivas y relaciones sexuales. Se habla de relaciones abiertas y eso genera mucha polémica, se pone en tela de juicio los valores de ambos miembros de la pareja. Nos falta mucho crecer”, añadió.





¿Cómo saber si te están engañando?

“Las personas saben exactamente qué hacer para no ser sorprendidos, pero lo que quieren es ser descubiertos. Por eso, dejan el teléfono o la computadora a la mano”, sostuvo.