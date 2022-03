“La reina del flow” es una serie que triunfa en la plataforma de Netflix y cada vez son más las personas que han manifestado su preferencia por esta producción de Sony Pictures para Caracol Televisión. Quienes también se ganaron el cariño del público son los actores Carlos Torres, Carolina Ramírez y Lucho Velasco que protagonizaron la popular historia de amor, drama y comedia.

La serie “La reina del flow” fue estrenada en la plataforma de Netflix el 12 de junio del 2018 y en Colombia la segunda temporada se transmitió en abril del 2021 por la señal de Caracol.

“La Reina del Flow” se ha convertido en una de las producciones más vistas en Netflix (Foto: La reina del flow / Instagram)

“La reina del flow” relata la historia de Yeimy Montoya, una cantante colombiana de 16 años y que además de estudiar, trabajaba para ayudar a sus padres en el negocio que tenían. Ella se enamorará de su vecino Charly, a quien le escribió muchas canciones. Luego los padres de Yeimy son asesinados y es enviada a prisión durante 17 años por algo que no cometió, pero al salir de la cárcel buscará venganza.

Cabe indicar que con cada capítulo el público conoció más a fondo a los personajes de “La reina del flow”; sin embargo, hay algunos detalles que nadie conocía hasta la fecha y que fueron revelados por los propios artistas como el caso de Lucho Velasco quien dio vida a Manín.

Lucho Velasco aseveró que entrega el 100 % al personaje que le toque encarnar en este caso es 'Manín' (Foto: Caracol TV)

MANÍN Y LA DEPRESIÓN QUE LE DEJÓ A LUCHO VELASCO

En la serie “La reina del flow” uno de los personajes que llamó la atención fue Manín, interpretado por el reconocido actor Lucho Velasco y cuyo gran trabajo fue reconocido por la teleaudiencia.

Durante las dos temporadas del drama colombiano, Manín se caracterizó por ser un villano que le hacía la vida imposible a Yeimy Montoya, a su familia y amigos.

Su gran profesionalismo para interpretar a Manín, hizo que el público odiara al personaje. Pero, en algunas ocasiones, también señalaron al actor Lucho Velasco por su forma de actuar en la telenovela, sin tener en cuenta que solo se trató de un papel en la ficción y que todo era actuado.

Lucho Velasco está casado con Verónica Muñóz y tiene dos hijos (Foto: Lucho Velasco / Instagram)

Esto sucedió en las redes sociales donde hubo en comentarios negativos hacia el actor Lucho Velasco, según spoiler bolavip. En ese sentido, aseguró que el artista dio a conocer que tras su papel de Manín ahora sufre de depresión.

“Manín es un personaje muy poderoso, muy fuerte, con un carácter muy arrollador y se apoderó de mí también (…) Manín es un hombre con mucha porquería en la cabeza, por lo que me da depresión, me dan dolores de cabeza porque esta energía tan negativa que estamos proyectando todo el tiempo te afecta”, expresó.

LOS COMENTARIOS QUE RECIBE LUCHO VELASCO

Durante la entrevista, el actor Lucho Velasco dio a conocer algunos de los comentarios que le dice la gente o lo que le escriben por redes sociales.

“Hay gente muy hermosa; primero, en forma de chiste, te dicen cómo ‘¡ay, maldito! que no sé qué’ y ya después te dicen ‘oye, qué buen trabajo, gran trabajo, me encanta”. Pero sí, más que todo en redes, qué es lo que se mueve hoy en día, hay gente que está muy loca y ahí te insulta muy feo y te dice que ojalá te mueras, ojalá no le hagas nada Charlie, pero con mucho odio”, añadió.

Finalmente, sostuvo que le dio mucho gusto interpretar a Manín, pues, le encantó sentir la energía del personaje que generó muchas emociones.