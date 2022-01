Carlos Torres es una de las estrellas de “La reina del flow”, la serie colombiana que está causando sensación en toda Latinoamérica. Gracias a la interpretación de Charly Flow, el colombiano se encuentra en la cima de su carrera, gozando de la popularidad que le otorga el compartir pantallas con Carolina Ramírez para Caracol Televisión.

MÁS INFORMACIÓN: El ritual de huevos que practicó Carolina Ramírez para proteger su boda con Mariano Bacaleinik de la lluvia

Oriundo de Barranquilla, Torres nació el 20 de septiembre de 1988 y desde muy pequeño le gustó la actuación. Es así como inició su carrera artística con la novela “Padres e hijos” cuando tenía 17 años; sin embargo, su primer protagónico llegó con la serie “Amor, mentiras y vídeo”, transmitida en 2009.

Carlos llegó a cumplir uno de sus más grandes sueños de la infancia, convertirse en una estrella de televisión. A continuación, conoce el tipo de personaje que le gustaría caracterizar al actor.

Actores de "La reina del flow" posando para una fotografía (Foto: Carlos Torres / Instagram)

¿QUÉ PAPEL LE GUSTARÍA HACER A CARLOS TORRES?

En una entrevista con el medio Vanitatis, el colombiano reveló que tras encarnar a Charly Flow le gustaría interpretar un nuevo rol que implique transformación y mayor complejidad. Entre los ejemplos que dio esta el caracterizar a una persona transgénero, pues eso le significaría un reto, así mismo señaló que otra opción es dar vida a un persona con adicciones o que cargue mucho sufrimiento.

“A mí me gustan los que sufren, que me mantienen en constante reto, eso es lo que me gusta de Charly”, expresó Carlos Torres.

¿CARLOS TORRES QUIERE UNA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Carlos Torres habló de su carrera y lo que significó para él su personaje en “La reina del flow”. Además, fue consultado sobre una tercera temporada de la serie colombiana.

“Vamos a ver, yo hasta el momento no tengo ninguna información sobre la tercera, pero sin duda alguna, más allá de si tengo el privilegio de formar parte de la tercera temporada, creo que se la merece, que es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y que creo que vale la pena seguir creciendo”, señaló el actor colombiano.

En esta posible tercera temporada, qué podría pasar con su personaje Charly Flow y con la de su colega y compatriota Carolina Ramírez, Yeimy Montoya. Pues Torres tiene alguna idea. “Yo creo que la imaginación no tiene límites, ¿cierto? En esta segunda temporada a mí me sorprendió muchísimo el guion, yo pensé que de repente se iba a tratar más de la venganza de Charly y lo divertido es que nos sorprendieron”, reveló el artista.

“Entonces no dudo del talento que tienen y se podría contar algo más, ¿el qué? De pronto algo del pasado, o algo que no se ha contado o que no se le ha dado fondo y ahora podría salir a relucir… No se sabe”, puntualizó.

El look de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya para grabar "Fijación", uno de los éxitos musicales en "La reina del flow" (Foto: Caracol Televisión)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON CHARLY FLOW?

Charly logró recuperar su carrera, a sus hijos, pero lo único que no podía tener era a “La reina del flow”, ya que ella aún no estaba convencida de renunciar a la familia que formó con Juan Camilo por el hombre que años atrás arruinó su vida.

A largo de la segunda temporada de la telenovela colombiana, Charly salvó a Yeimy de varios ataques de Manín y aunque no logró evitar el atentando en su contra, al ayudó a recuperarse. Además, con ayuda de Drama Key evitó que Titano la envenenara.

Cada vez que Yeimy parecía estar segura de su decisión sucedía algo que la hacía cambiar de opinión. Por ejemplo, cuando la pareja estaba en su mejor momento, Alicia le contó a Manín sobre esa relación, luego, su tío le ordenó asesinar a Juancho, pero el cantante prefirió secuestrarlo y fingir su muerte. Más tarde, Titano secuestró a Erick para vengar la muerte de su hermano Lucio. En esa ocasión, Charly logró liberar a su hijo con ayuda de Juan Camilo y Botero.

Finalmente, tras la muerte de Manín y Titano, y con Mike Rivera en prisión por el secuestro de Yeimy, la tentativa de asesinato y otros delitos, todo dependía de “La reina del flow”, quien, aunque habló primero con Juan Camilo decidió apostar por Charly.

Cuando Charly Flow pensaba que había perdido a su amada decidió dejarle su automóvil a Erick, el departamento a Drama Key y viajar a Japón para visitar a su hija. Sin embargo, Yeimy apareció y lo besó.