Aunque “La reina del flow” terminó de emitirse por Caracol Televisión, los fans de la serie colombiana protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres siguen pendientes de cada uno de los actores que conformaron parte de esta historia. Una de las intérpretes que destacó fue Carmenza Cossio, quien interpretó a Carmenza de Montoya en esta exitosa producción.

La actriz colombiana, reconocida por producciones como “Francisco el Matemático”, “Lala´s Spa” y “Loquito por ti”, ha dado de qué hablar por las revelaciones que ha hecho sobre su vida personal y profesional.

Durante una conversación que tuvo con el personaje ‘Diva Rebeca’, interpretado por Omar Vásquez, Carmenza Cossio reveló detalles de su vida íntima que casi nadie conocía. Entre ellos, la actriz de 57 años reveló que de joven era “muy mostrona” lo que le trajo algunos problemas.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que Juanita Molina hizo para ser Sandee en la temporada 2

Carmenza Cossio participó en “La Reina del Flow 2″ (Foto: Carmenza Cossio/ Instagram)

LA ACTRIZ DE “LA REINA DEL FLOW” QUE TENÍA ‘PROHIBIDO’ INGRESAR AL COLEGIO DE SU HIJA POR MOSTRAR MUCHO

Durante el dialogo con el personaje ‘Diva Rebeca’, Carmenza Cossio recordó que cuando era más joven fue muy ‘mostrona’, hecho que le generó problemas especialmente con su familia.

“Yo toda la vida me sentí muy sexy, muy atractiva, y me gustaba mucho mi cuerpo; he tenido siempre unas piernas lindísimas y me ha encantado lucirlas con desparpajo… Era muy segura de mí misma y me encantaban las minifaldas, las culifaldas, los escotes”, mencionó la actriz.

Si bien Carmenza Cossio reconoce que en aquel tiempo le gustaba vestirse así, actualmente afirma que siente algo de vergüenza. Eso así, dejó muy claro que su juventud “estuvo bien aprovechada” gracias a la libertad que se daba para lucir su figura.

Sin embargo, el ser una chica que le gustaba mostrar su cuerpo le trajo algunos problemas. Carmenza Cossio reveló que en el colegio de su hija Mónica le llamaron la atención varias veces.

La reconocida actriz colombiana recordó una anécdota ocurrida en el colegio de su primogénita en medio de una reunión de padres de familia. “Una vez me llamó la rectora, que quería hablar conmigo y me dijo, ‘qué pena contigo pero te voy a pedir que no vuelvas al colegio con esa minifalda que te pones porque no hay posibilidad de que se concentre ningún papá’”, contó.

Carmenza Cossio reconoció que en aquel entonces se sintió muy ofendida por el regaño. Luego de lo que le dijo la rectora, la interprete se molestó y le reclamó a la directiva del plantel.

Sin embargo, para no generar problemas, a partir de entonces la actriz colombiana tuvo que vestirse más ‘recatada’ y asistir con atuendos más formales al centro educativo.