¿Qué pasó con Carlos Torres? El actor colombiano vivió momentos de terror por una mujer que la acosaba y se hacía pasar por su novia. En realidad, la estrella de “La reina del flow” sí tiene pareja, la empresaria Joanna Castro, con quien mantiene una relación sentimental desde 2012. Pero hubo otra persona que aseguraba estar unido al recordado Charly Flow, quien se encargó de contar la amarga experiencia.

Carlos Andrés Torres Rivera es el verdadero nombre del famoso intérprete nacido en Barranquilla. Su carrera ha estado repleta de éxitos y, después de protagonizar la conocida serie de Netflix, junto a Carolina Ramírez, su popularidad aumentó más.

El artista ya había formado parte de producciones como “Francisco el Matemático”, “Niñas Mal”, “Sala de urgencias”, “Amor en custodia”, entre otras. Pero la historia de Charly Flow lo colocó en uno de los puntos más altos de su carrera.

Sin embargo, también le tocó vivir el lado oscuro de la fama. Y este fue protagonizada por una mujer que lo acosó durante 11 meses. El mismo actor de “Amar y vivir” y “La nieta elegida” se encargó de dar detalles de los terribles momentos.

El actor Carlos Torres en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Carlos Torres / Instagram)

¿CÓMO FUE ACOSADO CARLOS TORRES, EL ACTOR DE “LA REINA DEL FLOW”?

Carlos Torres se encargó de contar que una mujer lo acosó durante 11 meses y le aseguraba que eran novios desde hace 11 años. Ella llegó hasta Bogotá para conocerlo y, cuando él aceptó hablarle, le dijo que estaba muy enamorada de él. Así lo contó la estrella de “La reina del flow” en su cuenta oficial de Instagram.

“Hablé con ella y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, nos íbamos a casar y estar juntos por el resto de la vida”, contó el Charly Flow de la ficción.

Además, la mujer le había entregado una carta muy larga donde le decía que estaban juntos por las publicaciones que hacía el intérprete en redes. Por supuesto, el actor colombiano, que se encuentra en una relación con la empresaria Joanna Castro, la rechazó y la situación se puso más complicada. Torres llegó a sentir miedo.

“Me fui hasta mi carro y ella me siguió porque quería seguir hablando conmigo, pero logré irme. Después comenzó a escribirme por redes sociales para insultarme y luego me hablaba como si fuera mi novia”, explicó la celebridad de Colombia a sus seguidores en redes sociales.

Carlos Torres posando para sus millones de seguidores. (Foto: Carlos Torres / Instagram)

¿CUÁLES SON LAS SIMILITUDES ENTRE CARLOS TORRES Y CHARLY FLOW?

Por otro lado, el actor colombiano Carlos Torres contó que hay algunas características de Charly Flow, el rol que interpreta en “La reina de Flow”, que comparte en su vida diaria, aunque hay muchas otras que lo separan del complejo personaje de la serie que ha lanzado su temporada 2 en Netflix.

“Creo que en lo único que nos parecemos es en el amor que el tiene a su madre a pesar de los errores y de lo malo que comete, su amor por su mamá es incondicional, y creo que en eso es en lo único que nos podemos parecer”, manifestó el actor en una entrevista con Vaniatis.

También agregó que la perseverancia de Charly Flow, de no rendirse a pesar de las caídas y equivocaciones, es algo que comparte en su cotidianidad. “Luego él es muy efusivo y muy rumbero, y yo soy tranquilo y familiar”, finalizó como parte de su comparación con el famoso papel.

Carlos Torres como Charly Flow en la exitosa serie que está disponible en Netflix. (Foto: Caracol Televisión)

¿HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA DE “LA REINA DEL FLOW”?

Por ahora no hay ninguna información sobre ello. De hecho, los creadores de “La reina del flow” ya han señalado que lo que se vio en la segunda entrega es el final de la historia. No obstante, es posible que la presión de los fanáticos modifique el panorama.

Por su parte, poco tiempo después de conocerse el desenlace, Carolina Ramírez respondió a una seguidora que le pidió hacer más temporadas de “La reina del flow” como si fuera “Friends”. La actriz de 37 años respondió:

“‘Friends’ es una comedia. Este dramonón es imbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”, señaló tajantemente.

