Tras una exitosa primera temporada y ganar el Emmy Internacional, “La reina del flow” está de regreso con una segunda temporada que se estrenará este 2021 en Colombia por Caracol Televisión y, en el mejor de los casos, también por Netflix para el resto de Latinoamérica. Los nuevos episodios están cargados de sorpresas, en los que veremos a nuevos actores como Marcelo Dos Santos, quién se integrará a la exitosa serie.

Marcelo Dos Santos es un actor argentino conocido principalmente por “Feliz domingo”, programa de televisión muy exitoso en las décadas de 1970, 1980 y 1990. El artista era una de las grandes promesas de la televisión argentina a finales de los 80, tanto como galán como en su rol de conductor.

A pesar de que gozaba de éxito y popularidad en Argentina, Marcelo decidió ir a probar suerte al extranjero y allí formó una amplia carrera en cine, teatro y televisión. Se estableció en Colombia y destacó por su participación en proyectos como “El manantial”, “Perfume de agonía”, “Pecados capitales”, “Arriba los Sexos”, “Juegos Prohibidos” y “La Niña”.

Recientemente se dio a conocer que Marcelo Dos Santos será parte de la segunda temporada de “La reina del flow”, serie protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres. El actor argentino se une a la historia de Yeimy Montoya, quien enfrentará otra vez su pasado, “Charly Flow”, además de nuevos problemas que pondrán en riesgo todo lo que ha conseguido.

“Estoy en Colombia desde hace 24 años. Me fui en el 92 de Argentina, estuve en Venezuela trabajando tres años, después me fui a Estados Unidos, y cuando volví a Venezuela a vender unas cosas que tenía, me encontré con una escritora que me contó que estaba haciendo un proyecto en Bogotá”, dijo el actor durante una entrevista para el programa “Parece que viene bien”.

“Fue una cuestión de mucho trabajo y mucha disciplina. Fui uno de los extranjeros precursores que llegaron y se quedaron a hacer carrera aquí. Trabajé en cine, teatro y televisión, tengo una carrera importante y satisfactoria, al menos para mí”, agregó.

A pesar de haber trabajado en varios países, Dos Santos se negó a cambiar el acento, algo que en los últimos años hizo que tuviese poco trabajo. “No me dan nunca un personaje colombiano, siempre es alguien que viajó y ahora habla así”, dijo entre risas.

“Hacía tres años que no salía nada laboral, pero en diciembre hice un casting y lo gané. Voy a estar en la segunda parte de La Reina del Flow, protagonizada por Carlos Torres y Carolina Ramírez. Empezamos a grabar en febrero y el 16 de marzo tuvimos que cortar por la pandemia, ahora estamos esperando a ver cuándo retomamos”, reveló durante la entrevista.

Por el momento, poco se sabe de su personaje en “La reina del flow”. Sin embargo, a través de las redes sociales, se puede ver a Marcelo Dos Santos durante las grabaciones de la serie junto a los protagonistas, quienes muestran el buen ambiente detrás de cámara.

Hace unos días se compartió el tráiler oficial de la segunda temporada de “La reina del flow”. El video muestra como Yeimy Montoya está en su mejor momento profesional y personal junto a Juancho, pero de repente un enemigo aparece en su vida y comienza a perseguirla poniendo en peligro todo.

“Yeimy se enfrenta a nuevos peligros que amenazan su vida y la de su familia. La aparición de un enemigo que la conoce muy bien la acecha, mientras que Juancho, su pareja, ve cómo su productora cede terreno ante la llegada de un competidor muy fuerte. Su mundo, y el de todas las personas que ama, tambalea, mientras que, desde las sombras, Charly Flow hace méritos para recuperar su libertad”, escribió Carcol Televisión sobre esta nueva temporada.