“La reina del flow 2″ regresó cargado de sorpresas y emociones. ‘Charly Flow’ recuperó su libertad y Yeimy Montoya se encuentra al borde del colapso por la decisión del juez. Pero lo que no se imagina es que ‘Manín’, su mayor enemigo, se encuentra en Colombia con sed de venganza y ha empezado con su misión de convertir su vida en toda una pesadilla.

La reaparición de este personaje ha causado gran sorpresa entre los fans de la telenovela, ya que todos pensaban que había muerto al final de la primera temporada, sin embargo, regresó con ganas de recuperar todo lo perdido, pero además, ahora se muestra con una imagen lúgubre y amenazando a la protagonista.

Lucho Velasco es es el actor que se ha vuelto a poner en los zapatos del temido ‘Manín’, ha contado cómo es que decidió darle una apariencia más malvada a su personaje y todo lo que ha alcanzado a raíz de su gran talento.

¿CÓMO SOBREVIVIO MANÍN Y REGRESÓ A LA SEGUNDA TEMPORADA?

En el capítulo 2 de temporada 2 de “La reina del flow”, ‘Manín’ está reunido con sus secuaces y le preguntan cómo es que se salvó de la muerte, si recibió un disparo en el pecho y en ese entonces el hombre recuerda lo que sucedió.

Estaba a punto de morir y un agente de la DEA entró a la habitación, así que le propuso ser extraditado a EE.UU y trabaje con ellos para dar los nombres de todos los narcotraficantes y acabar con la red de mafiosos en Colombia y a cambio iba a sobrevivir.

Manin regresó con sed de venganza y le hará la vida de cuadritos a Yeimy Montoya (Foto: Instagram)

El hombre no dudó en aceptar la propuesta del gobierno Norteamericano y así fue que por cuatro años estuvo encerrado en la cárcel, pero trabajando de la mano con la policía americana. Ahora cuenta con una nueva identidad y en vez de reformarse, ha decidido regresar a su país en busca de venganza.

¿QUÉ HA DICHO LUCHO VELASCO SOBRE MANÍN?

Lucho Velasco ha dicho que la misión que tiene ‘Manín’ es acabar con la vida y con todo lo que le rodea a Yeimy Montoya.

A propósito de la nueva apariencia de ‘Manín’, el actor contó que estuvo a punto de quitarse las cejas y que, afortunadamente, no alcanzó.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer’”.

También ha dicho que se siente muy agradecido por la acogida que ha tenido su personaje a pesar que es el más malo de la televisión colombiana.

“No se imaginan lo que me escriben en el mundo entero. La gente, no sé cómo hace para ver la señal del canal, y están enloquecidos”. Agregó que Francia es uno de los lugares en donde la serie ha conseguido más fanáticos.