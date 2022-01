A diferencia del Peter Parker interpretado por Tom Holland, cuya carrera inició cuando se unió a “The Avengers”, los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield nunca tuvieron sus propios Vengadores. Es así como en “Spider-Man: No Way Home” se puede ver a los primeros Peter Parkers no tener idea de lo que son estos héroes.

MÁS INFORMACIÓN: Andrew Garfield y la escena genial en No Way Home que improvisó

Si bien los cómics de superhéroes existen en el universo de Tobey Maguire, este nunca tuvo la oportunidad de unirse a uno durante su carrera en la web. En las cintas de 2002 a 2007, que siguen al Parker de Tobey, se observa su lucha contra Green Goblin, Doc Ock, Sandman y Venom, siendo tres de ellos quienes aparecen en “No Way Home”.

Por otro lado, en la versión de Sony interpretada por Andrew Garfield en 2012 y 2014, este se enfrentó a una variedad similar de villanos; aunque a diferencia de la versión de Holland, ambos lucharon solos. El “Spider-Man 2” de Sam Raimi tenía a Doctor Strange como un héroe, pero eso era todo. Si bien habían otros, los personajes de Maguire y Garfield nunca tuvieron contacto alguno.

De izquierda a derecha: fotomontaje de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield juntos como Spider-Man (Foto: Andrew_garfield83 / Instagram)

¿POR QUÉ LOS UNIVERSOS DE TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD NO TUVIERON VENGADORES?

La razón principal por la que los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield nunca tuvieron Vengadores es que Sony no tenía los derechos sobre ellos. Fue en 1999 cuando adquirieron la franquicia, pero en ese entonces “The Avengers” y MCU estaban a más de una década de distancia.

Por otro lado, a Sony solo le pertenecía los personajes de Spider-Man de Marvel, así que incluir a otros héroes del cómic podría haber causado un lío legal. La productora no tenía permitido incluir a los Vengadores, ya que aún no se habían comprado o estaban bajo la jurisdicción de Disney.

¿CÓMO SE HIZO POSIBLE?

Tuvieron que pasar varios años para que Sony y Disney se unieran en “Captain America: Civil War” y así se diera el debut de Spider-Man en MCU, lo que resultó beneficioso para ambas compañías. Sony ganó diversas conexiones y relaciones de héroes del MCU, mientras que Disney obtuvo la popularidad masiva de Spider-Man.

Chris Evans es el Captain America y Robert Downey Jr. es Iron Man en 'Civil War' (Foto: Marvel)

LA CONDICIÓN QUE PUSO DISNEY

“Spider-Man 2″ y “Los Vengadores” se estrenaron en 2012, pero mientras la cinta de Disney obtuvo gran éxito, la versión de Garfield resultó una decepción. Es así como Sony decide prestar su personaje a la MCU, esperando disfrutar de su popularidad; sin embargo, no contó con que ellos le pedirían empezar la historia desde cero, con un nuevo Peter Parker.