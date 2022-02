¿Un ataúd en su casa? El actor y conductor José Eduardo Derbez, hijo del histrión y director Eugenio Derbez, ha sorprendido con una historia de lo más bizarra: al iniciarse la pandemia por el COVID-19 se animó a tener un féretro. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál fue esa poderosa y extraña razón?

MÁS INFORMACIÓN: Cuando las autoridades de Estados Unidos detuvieron a José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez, de 29 años, hizo la revelación el viernes 11 de febrero durante una entrevista en el programa Pinky Promise (YouTube), donde fue invitado junto a su hermano Vadhir.

Si bien, ambos hablaron sobre sus proyectos profesionales y parte de su vida personal, lo que más ha impactado es la decisión del penúltimo de los Derbez de haberse mandado a hacer un cajón a la medida. Sí, a la medida… Averigua, ¿por qué?

¿LA RAZÓN POR LA QUE JOSÉ EDUARDO DERBEZ TIENE UN ATAÚD EN SU CASA?

José Eduardo Derbez, famoso conductor de Miembros al aire, contó, en el programa Pinky Promise, que cuando empezó la pandemia decidió comprar el ataúd para tenerlo en su casa.

“El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ¿por qué no? Se antoja, de repente, ¿no?”, dijo. Explicó que siempre le han gustado ese tipo de cosas vinculadas a la muerte, lo oscuro y paranormal. Es más, según su hermano Vahir, en su familia le dicen ‘Gótico’ o ‘Darketo’.

Lo hizo a la medida

El actor contó que mandó a hacer el féretro a su medida porque le daba miedo que este fuera usado, es decir que haya sido usado para velar a una o más personas.

“A mí lo que me dio miedo es que salga una uña ahí adentro o pedazos de piel. Es que mucha gente luego vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma... Yo no (risas). Entonces, yo dije mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado”, detalló, ante la mirada sorprendida de su hermano.

¿Con quién duerme?

Aunque al principio sentía miedo e incluso pensó en devolverlo, ahora ya está acostumbrado a tener el féretro en una habitación en su casa y se ha animado a dormir algunas veces, junto a su muñeco ‘Chucky’. El actor confeso que le gustaría poder dormir acompañado, pero no hay espacio…

José Eduardo contó que a los 15 años se vestía de negro y le gustaban las cosas ocultas y paranormales: “Usaba mis cadenas, me pintaba los labios de negro… Y en mi casa tenía un altar con cosas negras. Verlas y la Santa Muerte… Siempre quise un ataúd”.

¿QUIÉN ES JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

José Eduardo Derbez es hijo de la actriz mexicana Victoria Ruffo y del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez; y hermano de Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Aitana Derbez, por parte de su padre. También es hermano mayor de Anuar Fayad y Victoria Fayad, hermanos por parte de su madre.

Su presentación oficial en la televisión mexicana fue en el programa infantil TVO conducido por su tía Gabriela Ruffo cuando apenas contaba con un par de meses de edad, como parte de una sorpresa de la producción para su tía. Su debut televisivo tuvo lugar cuando estaba pequeño e hizo un papel en el programa “Derbez en cuando” dentro del sketch “De con padre” como Aarón Abasolo.

En 2012 hace su debut como actor en la telenovela juvenil Miss XV, también actuó en “Qué pobres tan ricos”, que lo hace acreedor al premio TVyNovelas de 2014 como mejor actor juvenil. Luego actuó en “Amores con trampa”, “Vino el amor” y “Cita a ciegas”.