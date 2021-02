Bárbara Mori es conocida internacionalmente por protagonizar “Rubí”, una de las telenovelas mexicanas más exitosas en toda América Latina. Tras la fama que alcanzó con “Rubí” (2004), la actriz uruguaya decidió alejarse de los melodramas y dedicarse al cine, uno de sus más grandes retos.

Luego de tener una amplia carrera en la televisión, a la cual le dedicó 10 años a las telenovelas, Bárbara Mori se retiró de la pantalla chica en el 2014 cuando protagonizó “Dos lunas”, una serie de Fox producida por Argos Comunicación y que finalizó ese mismo año con solo 13 episodios.

Sin embargo, a mediados del 2019, se anunció que habría una nueva serie mexicana donde Mori participaría. Esta serie se llama “La negociadora”, un thriller policiaco que se estrenó el 11 de febrero a través de Claro Video.

"La Negociadora" marca el regreso de Bárbara Mori a las pantallas después de 5 años (Foto: Claro Video)

“La Negociadora” marca el regreso de Bárbara Mori a las pantallas después de 5 años. La primera temporada de 12 episodios es una producción de Manolo Cardona para 11:11 Films & TV y es dirigida por Juancho Cardona y Leche.

Barbara Mori explicó a EFE que “La Negociadora” es un proyecto del que se enamoró tras leer los guiones y conocer a directores y elenco. Según la actriz uruguaya esta producción representa un nuevo reto que le permite salir de su zona de confort, luego de estar alejada tantos años de la pantalla chica.

“Para mí un factor importantísimo para escoger hacer un proyecto es que los guiones estén bien escritos. Juancho Cardona (director) me dejó leer prácticamente toda la serie. También ver un punto de encuentro con Eugenia y saber quién iba a ser parte del proyecto. Todos los elementos hicieron que dijera ‘por supuesto quiero ser parte de esto’”, declaró la artista.

La primera temporada de “La Negociadora” tiene 12 capítulos, los cuales están disponibles a partir del 11 de febrero en Claro video y Pantaya. (Foto: Claro Video)

En “La Negociadora”, Bárbara Mori da vida a Eugenia Velazco, una encumbrada abogada criminalista, quién está a punto de enfrentarse al reto más complicado, donde el pasado regresa para atormentarla, ya que terroristas han sitiado la ciudad con bombas y tienen a decenas de rehenes en su poder, según se lee en la descripción de Claro Video.

Bárbara Mori también contó que pudo aportar “algunas cosas al lado humano del personaje”, sobre todo cuando su pasado “se vuelve un tormento para su presente”, dijo la actriz a EFE. “Por esto, agradeció a los productores de “La Negociadora” para sentarse juntos a matizar a Eugenia.

“Le metí cositas mías que sentí que le iban a servir al personaje. Yo me identifico mucho con Eugenia porque es una mujer que arriesga su vida para ayudar a otros. Es una mujer que tiene una seguridad impresionante, que sabe lo que está haciendo y a mí me gusta mucho tomar riesgos, quizá no arriesgando mi vida pero sí tomando riesgos en mi carrera al escoger personajes que me saquen de la zona cómoda”, agregó Mori.

Además de Bárbara Mori, “La Negociadora” cuenta con un gran elenco de actrices y actores como Diego Cadavid, Carlos Aragón, Ximena Ayala, Adrián Ladrón, Karina Gidi, Horacio García Rojas, Marcela Guirado, Aldo Gallardo, Albi de Abreu, Iván López y Marco Treviño.