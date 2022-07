Más allá de su famoso romance con Marc Anthony, la modelo Nadia Ferreira sigue siendo noticia por su trabajo, sus diversas actividades diarias y, cómo no, por ser la inspiración para algunas diseñadoras. Tal es el caso de Grace Panisara, una artista tailandesa que ha creado una bella muñeca que se basa en la modelo paraguaya.

Así, la joven modelo se sigue destacando como una de las más destacadas ‘celebs’ tras su paso por el Miss Universo y ha sido ella misma la que ha compartido con sus seguidores el proceso de creación de la figura.

A continuación, conoce cómo es la muñeca ‘barbie’ inspirada en Nadia Ferreira durante su participación en el popular concurso de belleza como Miss Paraguay.

¿CÓMO ES LA MUÑECA BARBIE INSPIRADA EN NADIA FERREIRA?

La diseñadora tailandesa Grace Panisara es reconocida en redes sociales como una artista que diseña muñecas al estilo ‘Barbie’ basadas en muchas reinas de belleza. Ella trabaja para la firma Doll Couture, de alta costura, y, en esta oportunidad, la talentosa joven se inspiró en la Miss Paraguay Nadia Ferreira para su nueva creación.

“El look final de Paraguay en la final de la edición número 70 del Miss Universo”, publicó Grace en sus redes sociales el pasado 11 de julio, junto a diversas imágenes de su destacado trabajo.

¿EN QUÉ LOOK SE BASA EL DISEÑO DE LA MUÑECA?

Tal como lo adelantaba en la descripción de las fotografías, el look de la muñeca está inspirado en el vestido que utilizó la reina de belleza paraguaya durante la gala final de la 70ª Edición de Miss Universo, celebrada en diciembre del 2021 en Israel.

La diseñadora, tal como se revela en las fotografías difundidas, consideró cada detalle del look, como el maquillaje, los accesorios y, por supuesto, el precioso vestido color verde menta con pedrería en el frente y las mangas.

Vale recordar que este diseño fue el que acompañó a Nadia Ferreira, modelo oriunda de Villarrica, durante su paso por el podio final del evento, ocupando un meritorio segundo lugar en el certamen. Finalmente, fue la reina india Harnaaz Sandhu la que se quedó con el título de Miss Universo.

LOS COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES

A través de las redes sociales, Nadia Ferreira se mostró encantada con el diseño y compartió su proceso de creación a través de su cuenta de Instagram, con el mensaje “love this” (en español: ”me encanta esto”).

La mayoría de sus seguidores, al igual que la modelo, se mostraron gratamente sorprendidos con la creación: “Una obra de arte”, “No en vano decimos que es una Barbie”, “Qué linda muñeca, hermosa cabellera”, fueron algunos de los comentarios que hicieron.

No obstante, algunos cibernautas también revelaron que hubo un ‘error’ en el diseño: “El error está que ella siempre ríe y esta Barbie está muy seria”, “Nadia es preciosa, la Barbie la veo muy seria y Nadia no es amargada. No entiendo por qué la ponen seria”, expresaron.