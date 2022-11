HBO cumplió hace poco 50 años de existencia. Reconocido por crear contenido “premium” para la televisión, la famosa cadena es estimada por su alto nivel de calidad en sus producciones. Con sus galardonadas series, películas y dramas, HBO se ha ganado tanto el fervor tanto de la crítica como de la audiencia.

No es solo un referente en los Estados Unidos. Cuando se estrenó en Latinoamérica en 1991, fue emisora de series como Capadocia, Prófugos y la galardonada por el Emmy “Sr. Ávila”.

En motivo de festejo, Casey Bloys, el Jefe Ejecutivo de HBO y HBO Max, dijo:

“El legado de HBO consiste en contar historias innovadoras. Fifty Years of Firsts celebra los trabajos de aquellos que elevaron la experiencia del entretenimiento y da una mirada hacia adelante de aquellos que continuarán haciéndolo en el futuro de HBO. Estamos emocionados de revivir estos momentos con los fans y honrar a nuestros brillantes creadores de historias».

Para conmemorar este evento, HBO presentará adelantos de sus proyectos originales. Títulos como La Casa del Dragón, The Last of Us, The White Lotus, Succession y más.

Pero el contenido no termina ahí. En HBO Max se puede disfrutar de todo el contenido que ha ofrecido la cadena a lo largo de los años. Series como True Blood, Sex and the City, The Wire, Los Soprano y más se pueden disfrutar en esta plataforma.

