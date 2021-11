Carmen Salinas es una de las actrices mexicanas más reconocidas de su país. La intérprete de 82 años ha participado en exitosas producciones como “María Mercedes” (1992), “María la del barrio” (1995), “Entre el amor y el odio” (2002), “Hasta que el dinero nos separe” (2009), “Mi corazón es tuyo” (2014), entre otras.

Desde el pasado miércoles 10 de noviembre, la artista está luchando por su vida tras sufrir un derrame cerebral que la dejó en coma. De acuerdo con Televisa Espectáculos, el estado de salud de Salinas sigue siendo grave.

En el mes de julio y sin saber que se encontraría delicada de salud posteriormente, Carmen Salinas dio a conocer en una entrevista para el programa ‘Hoy’ que ya había preparado su testamento con la finalidad de evitar problemas entre sus familiares.

La empresaria afirmó que ella había decidido heredar en vida su casa a María Eugenia, su hija. “Ya nomás queda esta casa y el estudio, que van a ser para las hijitas de Pedrito que en paz descanse. Y esta casa va a ser para mi hija mayor. Este es el testamento”, dijo Salinas.

ASÍ ES LA LUJOSA CASA QUE CARMEN SALINAS HEREDÓ EN VIDA A SU HIJA MARÍA EUGENIA

La lujosa casa que Carmen Salinas heredó en vida a su hija María Eugenia Plascencia está ubicada en la colonia Verónica Azures de la Ciudad de México y la compró con los 350 mil pesos que obtuvo tras ganar la lotería con un billete que recibió de regalo por un admirador en una de sus presentaciones.

“Termine de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ‘Ay, ya me pagó’. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, indicó. “Cuando me meto al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saco la lotería, 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”, contó Carmen Salinas, conocida cariñosamente en el medio artístico como “Carmelita”.

A través de su cuenta de YouTube, la intérprete de telenovelas mexicanas ha mostrado a sus seguidores algunos detalles de su enorme mansión. La casa es de dos pisos y tiene cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, vestíbulo, biblioteca y otras amenidades.

Carmen Salinas en una de las habitaciones de su lujosa casa (Foto: Instagram)

La cocina es uno de los espacios favoritos de Carmen Salinas, ya que ella misma la diseñó. Tiene una alacena de color blanco y varios electrodomésticos. “No hay como diseñar con ladrillo y luego forrar con azulejo para tener todas las cosas. […] Se le da mantenimiento a las puertitas, se arreglan”, relató la actriz.

En el antecomedor hay una mesa circular rodeada por cinco sillas de color café. Además tiene un mueble donde guarda una cuantiosa colección de vajillas que ha adquirido en sus viajes por todo México. También tiene un pequeño altar para la Virgen de Guadalupe, ya que es muy devota.

En otro video, Salinas mostró su lujoso cuarto. Tiene una mesita donde se sienta a rezar todas las noches el rosario. También tiene un tocador marrón y encima de el tiene varias fotos de sus familiares. En una esquina de la recamara hay varios santos que le han regalado otros artistas.

Al costado de su cuarto se encuentra la biblioteca, una habitación con estantes que llegan hasta el techo de la casa y que están atiborrados de libros. También en esta parte de la casa están los premios que Carmen Salinas ha recibido a lo largo de su trayectoria artística.

En otra ocasión, la artista enseñó su baño, en donde tiene varias vitrinas donde están todos sus productos de belleza: desde cremas hidratantes hasta perfumes.

“Ya les enseñé mi baño, donde la Salinas se sacatea todos los días. Nada más me levanto y me vengo al baño a darme un buen baño y a encremarme y a perfumarme y a estar muy limpiecita para todos ustedes que los quiero tanto”, expresó la artista.