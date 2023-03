Este sábado 25 de marzo se realizará una nueva edición del movimiento global ‘ La Hora del Planeta ’, en el que se busca que todos apaguemos las luces desde las 8:30 pm durante 60 minutos para dar un respiro a nuestro planeta, crear conciencia sobre la importancia de proteger la Tierra y tomar acción para evitar los efectos del cambio climático .

Para este año, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) espera que millones de personas de casi 200 países apaguen sus luces durante el tiempo establecido, de esa manera se podrá transmitir un mensaje positivo y alentador sobre el ahorro de energía eléctrica para el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, varias empresas peruanas no son ajenas a esta popular campaña, por lo que las luces de sus principales oficinas se mantendrán apagadas. Dentro de las más conocidas está Promart, Entel y Cementos Pacasmayo.

Aquí conoce algunas de las empresas que confirmaron su participación para este peculiar día.

Entel

La empresa de telecomunicaciones apagará las luces de sus oficinas ubicadas en San Isidro y San Borja, además de realizar una campaña interna para incentivar que sus colaboradores participen en el apagado de las luces de sus hogares.

Igualmente, como parte de su compromiso con el ambiente, participará en las actividades que realizarán las Municipalidad de Lima, promoviendo el reciclaje de artefactos eléctricos y electrónicos a través del programa de la operadora “Reciclemos para Transformar”.

MAPFRE

Busca ser una empresa neutra en emisiones de carbono para 2030, reduciendo su huella ambiental y concientizando sobre el cuidado del planeta a sus colaboradores, clientes y sociedad.

Este año, participará una vez más de ‘La Hora del Planeta’, apangado las luces de su Sede Central; sus Centros Médicos de Escardó, Magdalena, Chacarilla e Independencia; su oficina funeraria en Lince; y su local vehicular en Barranco.

Asimismo, MAPFRE está comprometida en integrar los Principios para la Sostenibilidad del Seguro en su actividad, incorporando aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su gestión de negocio.

Cementos Pacasmayo

Tiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente y de proteger a la naturaleza del cambio climático. En línea con ello, el viernes 24 desde las 2 p.m. y el sábado 25 de marzo durante todo el día se apagarán las luces de sus oficinas corporativas en Lima a fin de generar un ahorro de CO2, el mismo que será medido y comunicado posteriormente. Esta es una manera simbólica de concientizar respecto al uso responsable de este recurso.

ACCESO

Las iniciativas de Acceso Crediticio se alinean al compromiso de ‘La Hora del Planeta’, en defensa del medio ambiente, por ello, como parte de su pilar de sostenibilidad, el área de ESG (Enviromental, social and governance), promueve, durante todo el año, el cuidado de los recursos y el uso eficiente de la energía entre sus colaboradores, a través del ecomailing; una herramienta de comunicación interna que brinda información útil sobre el encendido y apagado de luces de forma responsable y la desconexión de aparatos eléctricos y electrónicos que no estén en uso. Este año les tocó día no laborable y sus oficinas permanecerán apagadas, pero, desde sus hogares, su talento no dejará de sumarse a este movimiento mundial.

Promart

La cadena peruana de tiendas de mejoramiento del hogar, se suma a ‘La Hora del Planeta’ con el apagado de las fachadas de sus 35 tiendas a nivel nacional.

Asimismo, cinco de estos locales, ubicados en las regiones de Ica, Moquegua, Arequipa, y los dos últimos inaugurados en Lima Metropolitana (San Miguel y San Martín de Porres), han sido construidos con criterios bioclimáticos, trabajando con equipos de climatización que optimizan el sistema de aire acondicionado y la ventilación natural a partir de la temperatura de la zona, ahorrando hasta 60% cada año en comparación a una tienda climatizada únicamente con aire acondicionado.

Además, se ha implementado tecnología LED en el 100% de las tiendas, disminuyendo el consumo de energía hasta en un 60% versus el uso de artículos de iluminación convencionales. La suma de estos esfuerzos ha permitido a Promart la reducción de su huella de carbono en un 40% entre los años 2019 y 2021.