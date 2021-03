“Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón… es ¡El chapulín colorado!”, escuchaban los televidentes cuando presentaban al popular personaje, creado por Roberto Gómez Bolaños, alias “Chespirito”, la mente detrás del programa cómico que traspasó fronteras y generaciones.

El Chapulín Colorado apareció por primera vez el 26 de noviembre de 1970 en el programa de comedia “Los supergenios de la Mesa Cuadrada”, protagonizado y conducido por Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de la Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre.

El Chapulín Colorado es una serie de televisión mexicana, creada por Roberto Gómez Bolaños para Televisa. (Foto: Televisa)

Entre 1973 y 1979 pasó a tener su propio programa, al igual que su producción hermana “El Chavo del Ocho”. El Chapulín Colorado se convirtió rápidamente en el programa de televisión más importante de América Latina y el primero en México en venderse al extranjero.

El programa de Roberto Gómez Bolaños sigue las hazañas de un superhéroe poco común, que siempre acude al llamado de los más necesitados cuando estos dicen la frase: “¡Oh! Y ahora, ¿Quién podrá defenderme?”, a lo cual el Chapulín aparece de la nada respondiendo “¡Yo!”, luego alguien exclama “¡El Chapulín Colorado!”, quien responde con su famosa frase “¡No contaban con mi astucia!”.

El Chapulín es torpe, miedoso y no posee superpoderes, aunque sí tiene varios artefactos de apoyo como el chipote chillón, la chicharra paralizadora o las pastillas de chiquitolina. Éstos han sido parte del sello característico del famoso personaje que ha sabido mantenerse vigente con el paso del tiempo y calar en la memoria colectiva del público.

El nombre completo del Chapulín Colorado es Chapulín Colorado Lane. Esto fue revelado por el propio personaje en un episodio del programa en el lejano Oeste, donde se reveló que el personaje es hijo de un entomólogo de nombre Pantaleón Colorado, vinculado con el famoso bandido mexicano Chucho el Roto y con la novia del superhéroe estadounidense Superman.

“Me apellido ‘Colorado’ porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Él era, creo, primo segundo de Juan Colorado y primo segundo de Chucho el Roto”, relató el superhéroe mexicano.

“Y me llamo Chapulín porque mi padre era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces, él había seleccionado los nombres de cuatro insectos para ver cuál me ponía. Los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado”, continuó explicando el personaje, según recoge Infobae.

Fue transmitida en México por primera vez el 26 de noviembre de 1970 como un segmento del programa Los supergenios de la mesa cuadrada. (Foto: Televisa)

Sobre su madre, el Chapulín Colorado insinuó que se trata de Luisa Lane, la reportera mundialmente conocida como la pareja de Superman. “¿Lane? ¿Cómo Luisa Lane?”, le preguntan los personajes al Chapulín, a lo que él responde con un gesto afirmativo.

Sobre el color del traje, el hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández, contó que el comediante decidió que el color rojo era el indicado, pues algunas otras opciones, como el verde y azul, podrían representar complicaciones técnicas al momento de utilizar efectos especiales.

“La creación original del traje me trae recuerdos familiares, porque la primera persona que confeccionó el traje fue mi madre. Mi madre en la casa, tal cual, con su máquina de coser fue la que creó este uniforme. Se encargó de ponerle las antenitas y unas alitas que después se las quitaron porque estorbaban”, detalló el hijo de “Chespirito”.

En una entrevista concedida por Roberto Gómez Bolaños al programa argentino “La noticia rebelde” en 1987, el comediante mexicano habló sobre lo que el Chapulin era en relación a los super héroes estadounidenses como Batman o Superman:

“No son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado, y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, es un héroe”, declaró.