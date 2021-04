Melissa Gilbert saltó a la fama tras interpretar a Laura Ingalls en el exitoso programa de televisión “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original). Este personaje marcó su carrera y le permitió ganarse el cariño de público en todo el mundo.

La exitosa serie de televisión estadounidense fue producida y transmitida por la NBC entre 1974 y 1983. Duró nueve temporadas y se convirtió en un fenómeno televisivo que se ha mantenido vigente con el paso del tiempo.

Melissa Gilbert interpretó a Laura Ingalls, la hija de Charles Ingalls en el exitoso programa. (Foto: NBC)

“La familia Ingalls” siguió la vida de una familia que vivía en una granja en Plum Creek, cerca de Walnut Grove, Minnesota, a finales del siglo XIX. El programa está basado en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y estuvo protagonizado por Michael Landon.

Aunque “La familia Ingalls” fue filmada hace más de cuatro décadas, hasta el día de hoy siguen saliendo a la luz detalles o datos que pocos conocían. En esta ocasión, te vamos a contar la vez que Melissa Gilbert visitó la casa de Laura Ingalls.

“LA FAMILIA INGALLS”: POR QUÉ MELISSA GILBERT NO VOLVIÓ A WALNUT GROVE DURANTE MÁS DE 20 AÑOS

Melissa Gilbert, hasta el día de hoy, es reconocida en todo el mundo por su papel de Laura Ingalls Wilder en “Little House on the Prairie”. Cuando tenía 44 años, la actriz fue elegida para “Little House on the Prairie: The Musical” en el Guthrie Theatre de Minneapolis.

Gilbert y los niños actores que formaron parte del espectáculo decidieron visitar Walnut Grove, donde creció la verdadera Laura Ingalls. Melissa Gilbert nunca había conocido este lugar hasta ese momento.

Fue así que Gilbert y los hijos del musical subieron a un automóvil y condujeron cinco horas para visitar Walnut Grove, Minnesota, y De Smet, South Dakota. La actriz de “Little House on the Prairie” había tenido otras oportunidades de visitar el lugar donde creció la verdadera Laura, pero ella siempre las rechazó. Esta vez fue diferente.

“A pesar de las numerosas invitaciones, no había visitado ninguno de los dos lugares”, escribió Gilbert en sus memorias de 2009, “Prairie Tale”. “Finalmente se sintió en este momento que tenía la edad para apreciarlo”.

Cuando Gilbert y los niños llegaron a Walnut Grove, fueron directamente al museo. “Una exhibición incluía la repisa de la chimenea del set de la serie de televisión”, escribió Gilbert.

“Cuando nadie estaba mirando, lo olí para ver si todavía contenía alguno de los aromas familiares del set. No fue así, pero los recuerdos de mi niñez inundaron mi corazón y mi mente”, recordó la actriz.

Después del museo, el grupo se dirigió al Nellie’s Café para almorzar y luego dio un paseo por Plumb Creek. En De Smet, todos hicieron un recorrido por la ciudad.

“Caminamos por la casa que Pa construyó, donde me maravillé de los gabinetes que había hecho para Ma, y luego nos llevaron al museo Laura Ingalls Wilder, donde nuestro guía abrió una bóveda que contenía los artículos más especiales”, escribió Gilbert. “Sacó un camisón y varios pañuelos”.

En ese momento, el guía sacó un camisón y varios pañuelos que le habían pertenecido a Laura Ingalls. Gilbert preguntó si podía tocar el camisón y se le permitió. Ese instante se quedó con Gilbert durante años.

“Seguí pensando en la avalancha de recuerdos que había experimentado después de tocar el camisón y el pañuelo de Laura. Mientras mis dedos recorrían la tela de algodón, reviví todo, desde mi primera audición para Little House hasta el presente: felicidad, tristeza, desamor y amor. Para alguien que creció sin poder sentir nada, ahora siento mucho”, escribió Gilbert.