Michael Landon fue una estrella de Hollywood que tuvo una exitosa carrera en la televisión. El actor es recordado especialmente por el papel de Charles Ingalls en “Little House on the Prairie”, la exitosa serie de NBC que se convirtió en un clásico de la pantalla chica y que sigue siendo recordada a pesar de que han pasado casi cinco décadas desde que fue estrenada.

Landon no solo fue el protagonista de “La familia Ingalls”, también se desempeñó como director, productor y guionista del programa entre 1956 y 1991. Gracias al éxito del show estadounidense, Michael realzó su figura en el mundo del entretenimiento, posicionándose como uno de los actores más cotizados de aquella época.

El intérprete poseía un gran talento actoral y carisma frente a las cámaras, además destacaba por su atractivo físico. Michael Landon era un hombre guapo y uno de los rostros más atractivos dentro la industria de Estados Unidos. Lo que pocos saben es que el actor no era tan alto como parecía y tuvo que usar algunos trucos para realzar su estatura.

Melissa Gilbert y Michael Landon, actores de "Little House on the Prairie" (Foto: NBC)

¿QUÉ HACÍA MICHAEL LANDON PARA PARECER EL MÁS ALTO DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Nellie Oleson, la actriz que dio vida a Alison Arngrim en “Little House on the Prairie”, contó que Michael Landon hizo todo lo posible para parecer más alto en las escenas del programa.

En su libro biográfico de 2010, “Confessions of a Prairie B * tch”, Nellie Oleson describió algunas de las cosas que Michael Landon pidió que se hicieran para que pareciera de mayor altura ante la cámara.

“Su postura un tanto demasiado machista también me pareció terriblemente divertida porque era muy pequeño”, escribió Arngrim. “Michael Landon era bajo, muy bajo”.

Michael Landon no era tan alto como parecía y tuvo que usar algunos trucos para realzar su estatura (Foto: Getty Images)

La actriz Nellie Oleson reveló que Michael Landon utilizaba unas botas especiales que lo hacían ver más alto. “Nunca estuvo sin los enormes ascensores que usaba en sus botas”, contó en su libro.

Además, la malvada Alison Arngrim cuenta que el protagonista de “Little House on the Prairie” se aseguraba que estuviera posicionado en una escalera o incluso en un pequeño montículo de tierra. El actor no quería que ningún otro compañero se alzara sobre él.

“Siempre colocado en una escalera, subiendo una escalera, cualquier cosa. Su imagen era la de una figura paterna grande y protectora, pero en realidad era más una cosita linda, tierno y risueña”, recordó la actriz.

La actriz también dijo que Landon disfrutaba exhibiéndose, “sabía que era sexy y se aseguraba de que todos los demás también lo supieran”.

“Era hermoso, absolutamente impresionante; todos músculos y piel bronceada, grandes dientes blancos y una melena salvaje de cabello brillante y rizado”, escribió en su libro de memorias.

Comparándolo con el póster pinup más buscado de la época, Nellie Oleson dijo: “Era como una versión masculina de un póster de Farrah Fawcett. A veces me preguntaba cómo se vería con ese traje de baño rojo”.