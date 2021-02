Michael Landon logró la fama mundial tras interpretar a Charles Ingalls en “Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, la exitosa serie que NBC emitió originalmente entre septiembre de 1974 y marzo de 1983. Durante nueve temporadas, el drama batió récords de audiencia y se convirtió en el favorito de la pantalla chica a tal punto que es recordado hasta hoy.

“La familia Ingalls” estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls. En la trama, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

El exitoso programa está basado en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y aunque fue filmado hace más de 40 años en los Estados Unidos, hasta la fecha siguen saliendo a la luz detalles que pocos (o nadie) conocían.

Michael Landon interpretó a Charles Ingalls, uno de los protagonistas de la serie de antaño “Little House on the Prairie”. (Foto: NBC)

Michael Landon tuvo una exitosa carrera en la televisión, destacando por su gran talento actoral y carisma frente a las cámaras. Protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC. Además de “Little House on the Prairie”, brilló por su papel como “Little Joe” en Bonanza y como “Jonathan Smith” en Highway to Heaven (1984-1989).

Aunque disfrutaba de éxito y popularidad, la carrera de Michael Landon se fue desvaneciendo por su adicción al alcohol y exageración al uso de tranquilizantes, lo que provocaron que su salud se deteriore.

Esto le costó la vida a los 54 años por un cáncer de páncreas, enfermedad que le fue diagnosticada el 5 de abril de 1991, fecha en la que le dijeron que el mal estaba avanzado, pues éste ya había producido metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos. El cáncer era inoperable y el pronóstico médico era terminal.

El 21 de mayo de 1991, Landon fue operado con éxito de un coágulo de sangre que casi le costó la pierna izquierda, pero falleció en Malibú el 1 de julio de 1991, casi tres meses después de conocer la enfermedad.

El actor, escritor, productor y director estadounidense falleció cuando tenía 54 años, casi tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas,

Durante una entrevista de 2011 con la Fundación de la Academia de Televisión, Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls, la hija de Charles Ingalls en “Little House on the Prairie”, admitió que ella pudo visitar al actor justo antes de su muerte.

“Perdimos el contacto después de que él dejó el programa”, dijo. Melissa Gilbert continuó diciendo que no se habían visto a lo largo de los años: “Nuestra conexión social definitivamente se había roto en ese momento, pero nos volvimos a conectar en la boda de su hija Leslie y en realidad estábamos haciendo planes para reunirnos”.

Sin embargo, esos planes no sucedieron debido a la vida ocupada de ambos. “Finalmente nos íbamos a reunir y fue justo antes de que le diagnosticaran cáncer de páncreas y luego todo sucedió tan rápido”, declaró.

“Así que no, no nos vimos ni nos hablamos tan a menudo como pudimos, pero tuvimos un tiempo realmente significativo e importante juntos. Resultó ser exactamente una semana antes de que muriera, salí a verlo”, agregó.

Cuando se reunieron los dos, Melissa Gilbert dijo que ese momento entre ambos fue especial. “Fue muy importante para los dos. Y nos dio la oportunidad de decir muchas cosas que nunca nos habíamos dicho realmente”, narró.

Gilbert recordó que ver a Michael Landon “tan frágil y enfermo” fue difícil. “Y me di cuenta de que había terminado. Había sufrido mucho con una cara muy valiente”, declaró.

Cuando Michael murió se reveló cuál fue la última voluntad del famoso actor. En su libro “Confessions of a Prairie Bitch”, Alison Arngrim, que interpretó a Nellie, compartió los detalles del funeral de Landon.

“Michael había insistido en que su funeral fuera divertido y cumplió su deseo”, reveló Arngrim. Y así fue. Ella explicó que Merlin Olsen pronunció un discurso absolutamente brillante, conmovedor y divertido al mismo tiempo.