La actriz Melissa Gilbert no tuvo una infancia y adolescencia fáciles. Tuvo unos vacíos que, hasta la actualidad, suelen atormentarla, a pesar de la fama mundial que alcanzó a temprana edad por “La familia Ingalls”, donde interpretó a Laura Ingalls en un elenco conformado por diversas estrellas como Michael Landon en el papel de Charles.

La artista tocó la popularidad en 1974, con el estreno de la producción televisiva creada por Michael Landon y emitida por NBC. Compartió roles junto a varios actores conocidos como Melissa Sue Anderson, Karen Grassle y Lindsay Greenbush, quienes interpretaron a Mary, Caroline y Carrie Ingalls.

¿De qué trata “La familia Ingalls”? El programa de televisión se basó en la saga de libros de Laura Ingalls: “Little House”. La historia se centra en una familia y sus vivencias en 1870 en su rancho en Walnut Grove, Minnesota. Así, duró 10 temporadas hasta que se culminó, de manera abrupta, la relación entre NBC y Landon.

De esta manera, Melissa Gilbert vivió diferentes experiencias en su papel de Laura Ingalls Wilder. Sin embargo, hubo momentos en su infancia y adolescencia que pocos conocían y que opacaron en cierta medida su felicidad por ser una estrella de la televisión a su corta edad.

Melissa Gilbert es recordada por haber encarnado a Laura Ingalls Wilder en "La familia Ingalls" (Foto: NBC / Melissa Gilbert / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON LA INFANCIA DE MELISSA GILBERT?

La actriz estadounidense Melissa Gilbert nació el 8 de mayo de 1964, por lo que, en 2021, tiene la edad de 57 años. La también productora y escritora de televisión, en su libro “El cuento de la la pradera”, publicado en 2009, dio detalles de su trayectoria como estrella juvenil pero también sobre su vida personal.

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE SU PADRE

En sus memorias, contó la verdad detrás de la muerte de su padre, Paul Gilbert. Él era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y, cuando Melissa tenía seis años, se separó de Barbara Crane. Cuando la joven actriz tenía 11, Paul murió de supuestamente un derrame cerebral mientras dormía.

Sin embargo, Melissa Gilbert descubrió que, en realidad, su padre se había suicidado. Esto lo supo a los 44 años, en su familia solo lo conocían un par de personas. Por eso, contrató a un detective privado para saber todo lo que había ocurrido. “Básicamente, lo que pasó fue que estaba bajo el cuidado psicológico porque era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y que tenía un dolor insoportable que no había podido controlar. Había amenazado varias veces con el suicidio”, detalló en una entrevista con Oprah.

Esto también lo narró en el mencionado libro, lo que fue tomado de la peor manera por su madre. “Para mí, a los 44 años, mi libro era una búsqueda de la verdad y la identidad. Pero para mi madre, si tan solo pudieran haber visto la expresión de su rostro, lo entenderían: para ella fue una traición escribirlo”, comentó.

Para Melissa Gilbert, conocer lo que le pasó a su padre le chocó de manera terrible, al punto de que debió tomar antidepresivos. Luego, entendió el porqué de la decisión de su padre y, en cada fecha para difundir la prevención contra el suicidio, pide concientizar más sobre el tema y que busquen ayuda con las líneas de ayuda.

Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush dieron vida a los integrantes de la clásica serie. (Foto: NBC)

LA ADOPCIÓN

Otra revelación que marcó la infancia y adolescencia de Melissa Gilbert fue saber que había sido adoptada. Sus padres biológicos fueron una bailarina profesional y un estudiante becado con Rhodes. Ambos tenían seis hijos y uno más era insostenible, por lo que dio en adopción a la pequeña que se convertiría en la estrella de “La familia Ingalls”.

“Cuando tuve la edad suficiente como para comprobar los hechos, me enteré de que mi madre biológica había sido una bailarina, pero no se sabe de qué tipo. Aunque no hacía clásico, eso seguro. Y mi padre se dedicaba a pintar carteles y corría en coches. No estaban casados y tenían tres hijos cada uno. Se escaparon juntos, quedaron preñados y, al instalarse en una misma casa, decidieron que no podían mantener a un séptimo hijo”, dijo a El Mundo.

LA FIGURA DE MICHAEL LANDON

Por ello, ante la ausencia de las figuras paternas en su niñez, el actor Michael Landon se convirtió en una especie de padre para Melissa Gilbert, no solo en la ficción de la pradera sino también en la realidad.

“Fue como mi papá. Hasta hoy siento que fue un ángel que hizo de padre más allá de la serie y marcó mi vida”, manifestó en una oportunidad. Uno de sus hijos se llama Michael en honor al creador y productor de la serie de televisión.

