¿Qué sucedió con la actriz Karen Grassle? Ella es una artista estadounidense que se volvió mundialmente famosa al dar vida a Caroline Ingalls, una de las protagonistas de “La familia Ingalls”, Compartió roles con Michael Landon como Charles Ingalls y su carrera dio un nuevo giro tras el final del famoso programa de televisión.

El programa de NBC tuvo su debut en las pantallas el 11 de setiembre de 1974 y fue un éxito inmediato que salió de las fronteras de Estados Unidos para llegar a todo el mundo, convirtiéndose en un clásico.

Su final, el 21 de marzo de 1983, significó el fin de un ciclo de la televisión internacional, pero la popularidad de la ficción se mantuvo vigente hasta la actualidad, siendo un producto imperdible en la parrilla televisiva.

De esta manera, Grassle se convirtió mundialmente famosa por ser la matriarca de “La familia Ingalls” y, desde ese momento, su vida no volvió a ser la misma y esto se vio reflejado en su trayectoria artística.

Karen Trust Grassle es una actriz estadounidense de 79 años conocida principalmente por interpretar a Caroline Ingalls en "Little House on the Prairie". (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ DE CAROLINE INGALLS DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Después del final de “La familia Ingalls”, Karen Grassle siguió su trayectoria como actriz y se dedicó a protagonizar obras de teatro y fue la cofundadora de la Compañía de Teatro de Santa Fe.

En 1985, protagonizó la película “Between the darkness and the dawn” y, en 2006, participó en la obra “Driving Miss Daisy”, en Canadá. Su carrera se enfocó más hacia el lado de las tablas.

Sin embargo, hay una faceta no tan conocida de Grassle, que ha desarrollado hasta la actualidad: la escritura. Ha publicado el libro de memorias “Bright Lights, Prairie Dust”. Tiene un canal de YouTube donde recomienda libros y lee cuentos.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE KAREN GRASSLE?

La actriz Karen Grassle nació el 25 de febrero de 1942, por lo que tiene 79 años y está a punto de llegar a los 80 en 2022.

Ella estudió Arte Dramático en la Universidad de California y todavía sigue dedicándose a la actuación. Su último trabajo fue en la película “Forget Me Not” de 2020.