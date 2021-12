¿Qué pasó con la temporada 2 de “La doble vida de Estela”? La telenovela mexicana tuvo una exitosa primera temporada que, en el final, anunciaban una posible secuela. Sin embargo, después de su aparición en 2017, la novela de Televisa, protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda, no ha tenido su esperada continuación por un motivo que la actriz acaba de revelar en una reciente entrevista. ¿Tiene opciones de regresar esta historia que hizo vibrar a México?

La producción televisiva contó con un total de 72 episodios en su debut en la televisión. Apareció desde el 13 de febrero hasta el 21 de mayo de 2017 por la señal de Las Estrellas, agarrando una mayor popularidad con el pasar de los capítulos.

La novela, producida por Rosy Ocampo, toca la emigración y tiene como soundtrack a la música regional mexicana, lo que hizo que su popularidad creciera. La historia se enfocó en Estela, una maestra de música que termina indocumentada y como testigo de un asesinato.

El personaje de Ariadne Díaz tuvo una enigmática aparición final porque, en el cierre de la historia, se ve que voltea y mira a un desconocido. Luego, las palabras “Continuará” apuntaban a que habría una temporada 2, sin embargo, hasta ahora no se ha concretado esa parte del proyecto. Esto es lo que dijo la actriz.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA TEMPORADA 2 DE LA NOVELA “LA DOBLE VIDA DE ESTELA”?

Ariadne Díaz, quien protagonizó la telenovela mexicana “La doble vida de Estela”, explicó que la temporada 2 de la novela se fue posponiendo por la televisora responsable de la historia, pero que todavía tiene esperanzas de que se llegue a concretar el proyecto, a pesar de que han pasado cuatro años desde la primera entrega.

“Hoy tantos años después estoy viendo que una historia como Corona de lágrimas tiene segunda parte, entonces creo que la posibilidad siempre está ahí, que pase eso no lo sé, que yo tenga noticias de que se va a hacer tampoco y que me encantaría pues sí me encantaría porque creo que fue una historia muy exitosa y que a mí como actriz, a pesar de que ya la había hecho, llegaba a la casa a verla y decía, ¿qué va a pasar?”, manifestó en una entrevista con el canal de YouTube de Tlnovelas.

Agregó que, en el rodaje del cierre de la ficción, se hicieron dos versiones para ver si la empresa aceptaría una serie de nuevos capítulos. “Cuando hacemos la última escena donde yo estoy recibiendo el premio, Benjamín Cann, que era el director de aquel proyecto, me dice: ‘Ok, ya tenemos ese final, ahora hagamos otro donde tú volteas la mirada y descubres a alguien’ –que mucha gente siempre me dice, ¿quién fue ese alguien? No sé quién fue ese alguien– y entonces dependiendo de si la empresa decide si va a haber segunda temporada o no pues un final u otro. Finalmente se decidió que sí hubiera segunda temporada y por eso se puso este final donde yo descubría a alguien ahí”, finalizó la artista.

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ DEJÓ “MALVERDE: EL SANTO PATRÓN?

En un encuentro con la prensa, la mexicana Ariadne Díaz fue cuestionada por su salida de la telenovela “Malverde: El Santo Patrón”, respondiendo con la chispa que la caracteriza: “A ver, deja me acuerdo de qué fue lo que dije para no decirte otra cosa… Porque ya no me acuerdo qué pasó”.

Díaz desmintió que su decisión haya estado motivada por alguna mala relación con el actual protagonista y confirmó que la cancelación de Colunga influyó de cierta manera.

“Ay no, ni sabía si iba a ser Pedrito Fernández ni nadie. Lo que es que de repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar. Entonces yo no puedo empezar un proyecto así, o sea, a mí me dijeron: ‘Tienes llamado el lunes’ y yo, ‘ah muy bien, pero ¿con quién?”.

Fue la respuesta que le dieron, lo que terminó por desanimarla: “Pues en eso estamos, no te podemos decir. Entonces dije: ‘Pues no, yo hace mucho no trabajo así’. O sea, yo hace muchos años dejé de trabajar así en la incertidumbre. Yo no puedo andar con el alma en un hilo, de si quién va a ser, si quién no va a hacer’, entonces por eso tomé mi decisión, bien o mal, no sé, pero tuve que cargar con esa decisión y creo que fue una buena decisión”.

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ DEJÓ LAS TELENOVELAS?

Ariadne Díaz explicó que decidió tomarse el descanso de las telenovelas cuando se complicó la salud de su hijo Diego en medio de las grabaciones de “Tenías que ser tú”.

“Tuve una situación en la última novela en la que estuve. Mi hijo traía una infección de garganta, lo veo que está como muy lloroncito. Se acuesta, le escucho los pulmones y escucho como un brrr. Entonces veo que ya trae muchas flemas en los pulmones”, relató la actriz, hoy de 34 años.

Díaz detalló que el estado de su primogénito la obligó a reevaluar sus prioridades hasta que se inclinó por quedarse en casa durante un tiempo.

“Dije, ‘no es culpa del productor, no es mi culpa, no es culpa de nadie… las novelas son así. Fue un cúmulo de cosas y entonces sí rondaba por mi cabeza el nunca más las telenovelas”, refirió.

Descrita como una comedia dramática, “¿Qué le pasa a mi familia?” será protagonizada por Díaz y Ron y contará la historia de Regina Rueda, una joven con metas claras y la fortaleza necesaria para alcanzarlas.

Regina es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado, que debido a un fracaso sentimental no cree en el amor, pero el destino le dará una oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

La telenovela inicia cuando doña Luz, una viuda con tres hijos, recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante.

“LLENA DE AMOR”: TODO LO QUE SUFRIÓ ARIADNE DÍAZ CUANDO ENCARNÓ A MARIANELA

Uno de los proyectos que marcaron a Ariadne Díaz fue la telenovela “Llena de Amor”, que se estrenó en 2010. Para darle vida a su personaje Marianela, la actriz mexicana utilizó una botarga que pesaba 17 libras (8 kilos) a lo largo de los 206 episodios de la telenovela.

El peso de la botarga ocasionó que Ariadne Díaz padeciera varias dolencias en su cuerpo que se fueron manifestando durante las grabaciones de “Llena de Amor”. Sin embargo, la actriz mexicana supo manejar la situación gracias a su profesionalismo.

“Trajeron, literalmente, a gente que hacía efectos especiales de cine, gente que hacía piñatas, hasta la que hacía botargas para otros fines. Tras ese periodo de probar las botargas, maquillajes y looks que dieran esta apariencia de más cachetoncita, se decidieron por la que finalmente usé”, recordó la actriz en una entrevista para TVyNovelas publicada este 1 de junio.

Ariadne Díaz debía cargar con la botarga por largas horas de trabajo, lo que le ocasionó mucho dolor y sufrimiento como dolores de espaldas, presión baja, entre otras dolencias.

