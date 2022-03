“El último rey”, la serie biográfica del difunto cantante Vicente Fernández, es una de las más esperadas y controversiales del momento. La noticia de su lanzamiento surgió a la misma vez que el anuncio de “El Charro de Huentitán”, producción de Caracol Televisión que también narrará la vida y obra del “Chente”.

El estreno de “El último rey”, proyecto de Televisa Univision, está programado para este lunes 14 de marzo a las 8:30 p.m. por el canal de Las Estrellas, aunque no todo está dicho puesto que la familia de Vicente no está de acuerdo con el proyecto y ha pedido que no sea transmitido.

Pese a que se anunció una posible demanda de los Fernández a la televisora de San Ángel, después de que asistieran a las instalaciones con el fin de evitar la emisión del programa producido por Juan Osorio, todo parece indicar que se continuará con lo planeado. Pero, ¿a qué se debe la postura de la familia? Conoce todos los detalles en las siguientes líneas.

Bajo la producción de Juan Osorio, el programa se estrenará este 14 de marzo (Foto: El último rey / Instagram)

¿POR QUÉ LA FAMILIA DE VICENTE FERNÁNDEZ ESTÁ EN CONTRA DE “EL ÚLTIMO REY?

“El último rey” es un proyecto, que contará la vida de Fernández en base a entrevistas, testimonios y revelaciones inéditas desde la perspectiva de la periodista Olga Wornat; sin embargo, esta producción no fue autorizada por el cantante ni su familia, ya que su historia fue vendida a Caracol Televisión, quienes tendrán a Jaime Camil como protagonista de “El Charro de Huentitán”.

“Para Televisa Univision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanismo Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas con una versión cuidada, pero también real de lo acontecido”, expresó la empresa en su cuenta de Twitter.

Posición de #TelevisaUnivision respecto a la bioserie #ElÚltimoRey sobre Vicente Fernández, basada en una investigación periodística. Estamos en contra de la censura a las audiencias mexicanas. pic.twitter.com/VJIuQIKtfy — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) March 13, 2022

Televisa continuará con el estreno

Pese a la supuesta denuncia por uso indebido de la marca y nombre del artista, Televisa informó que hasta el momento no ha recibido una notificación judicial que prohíba el estreno de la serie y que por el contrario, “Chente” se mostró interesado en que la casa televisiva pudiera contar su historia.

“Hoy que estamos a un día de su estreno en la televisión nacional, ha surgido un comunicado de un despacho legal y algunas notas de prensa. Con respecto a ellos, manifestamos: Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa [...] Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así, que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

Les sorprendió la postura de la familia

Debido a que hubo una relación cercana con el cantante, a la televisora le sorprendió la reacción de los miembros del clan Fernández y su decisión de que fuera otra la empresa que se encargara del proyecto.

“Televisa Univision implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobre ningún tipo de contenidos [...] Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en México tome una decisión de qué ver en la pantalla chica”, finalizó el mensaje.