Desde su aparición en la parrilla de programación de ‘Las Estrellas’, “La desalmada” viene arrasando con el rating en México. La historia que protagoniza la actriz Livia Brito, esta semana ha dejado atónitos a sus espectadores, pues Rigoberto, uno de los protagonistas de la producción murió a manos de Octavio. Aquí te vamos a contar los detalles de esta escena que no para de ser comentada en las redes sociales.

Cabe destacar que esta telenovela mexicana también es vista en los Estados Unidos y también tiene gran sintonía. En tierras norteamericanas la realización recién comenzó, mientras que por México ya está a punto de concluir. Es por ello que quizás algunos residentes en USA no quieran saber lo que vamos a contar de este capítulo.

La trama de “La desalmada” no solo se basa en la historia de los protagonistas, Livia Brito, José Ron, Marjorie de Souza y Eduardo Santamarina, sino también en otros actores y personajes como el de Isabela (Kimberly dos Ramos) y Rigoberto (Gonzalo García Vivanco). Precisamente, el capítulo 78 es el que ha remecido a toda la audiencia de la telenovela debido a la muerte de este último personaje.

Rigoberto es interpretado por el actor mexicano Gonzalo García Vivanco (Foto: Instagram)

ASÍ FUE LA MUERTE DE RIGOBERTO A MANOS DE OCTAVIO EN “LA DESALMADA”

Rigoberto es un personaje dentro de “La desalmada” que vive un apasionado romance con Isabela. Ellos desde niños se conocen y desde entonces viven enamorados, pero ella será convencida por su madre de que su mejor partido no es el hijo del peón de la casa, sino Rafael Toscano, quien si viene de buena familia y sobre todo adinerada.

Más allá de las conveniencias sociales y diferencia de clases, Isabela y Rigoberto finalmente no podrán vivir juntos como lo planeaban, pues a él la muerte lo sorprende cuando es baleado por la espalda tras ser confundido con un enemigo. Es precisamente, Octavio (Eduardo Santamarina), quien comete este asesinato. Definitivamente, los televidentes ahora están en shock, pues este era uno de sus personajes preferidos.

Tras la emisión de este capítulo, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos tristes, otros enojados y un sin fin de sentimientos que generó la muerte de Rigoberto: “Enserio se pasaron jamás una telenovela me había hecho llorar, por qué tenían que matar a Rigo”, “Tantas cosas que habían para cambiar de la novela original y se les ocurre matar a Rigo. Se tiraron la novela por esto”, “Por que él? El merecía un amor bueno y una vida maravillosa, sin duda el capítulo que me rompió el corazón”, se lee en diferentes redes sociales.

¿DE QUÉ TRATA “LA DESALMADA”?

Este melodrama, protagonizado por Livia Brito y José Ron, está inspirado en una popular historia colombiana que gira alrededor de Fernanda Linares (Brito) una mujer humilde, soñadora y amorosa de Ichámal, que atraviesa un hecho traumático en la noche de su boda: un hombre ingresa a su hogar, asesina a su esposo y abusa sexualmente de ella.

Esto la cambia para siempre y decide huir del pueblo. Años después vuelve mucho más aguerrida y con una sed de venganza que solo terminará cuando encuentre al hombre que le arruinó la vida. Pero, conoce a Rafael Toscano (Ron), un joven que terminó hace poco tiempo la universidad, comienzan una relación y él le devuelve la capacidad de amar.

"La desalmada" es protagonizada por Livia Brito y José Ron, junto con Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa y Daniel Elbittar en los roles antagónicos (Foto: Las Estrellas)

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES DE “LA DESALMADA”