Después de un tiempo encerrada en la prisión de Santa Martha Acatitla, la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’, abandonó los fríos barrotes de la cárcel y está dispuesta a denunciar todos los abusos que vivieron tanto ella como otras reclusas.

Como se recuerda, Yoseline fue acusada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara Suárez. Luego de cinco meses, la influencer recuperó su libertad condicional tras llegar a un acuerdo con la defensa de la parte acusadora.

Recientemente, la hermana de ‘Rayito’ utilizó la plataforma de videos para dar a conocer las pésimas condiciones en las que viven las reclusas del mencionado penal, para ello recurrió a la versión de algunas ex convictas y a su propia experiencia.

EL INFIERNO QUE VIVIÓ YOSSTOP EN LA CÁRCEL

En el video publicado el pasado 12 de marzo, YosStop reveló que existen graves casos de negligencia y falta de salubridad que han llevado a que las internas acaben con su vida. La mexicana fue clara al denunciar las irregularidades en el interior de la prisión de Santa Martha Acatitla, donde no se presta atención a la salud médica y psicológica de las reclusas.

“No hay atención médica digna, en general. Hay casos en los que ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico, pero, bueno, puede que sí te lleven ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida”, expresó.

La falta de interés por la salud mental

Los psicólogos y psiquiatras brillan por su ausencia dentro del reclusorio. Según la creadora de contenido, en el caso de necesitar tratamientos psiquiátricos, los pacientes no son atendidos ya que no se cuenta con medicamentos ni personal suficiente para auxiliarlos.

“Cuando tienes un tema mental, no hay ninguna solución, esa es la realidad. Tienen un psiquiatra. El psiquiatra no es de ahí, es un psiquiatra prestado de otros penales, es un psiquiatra compartido. Va dos o tres días a la semana si es que no lo solicitan en los otros lados, entonces a veces no va”, manifestó Yoseline.

Se quitan la vida

Sumado a la poca importancia que le dan a la salud mental, los colaboradores de la prisión suelen castigar a las internas en un lugar llamado “Detención”, el cual simula unas “jaulas” donde las luces están prendidas todo el día, lo que causa que pierdan la noción del tiempo.

“Lo más desgraciado e inhumano que no debería de existir (...) es un lugar para torturarte aún más. Es cárcel dentro de la cárcel”, comentó Yoselin en base a las confesiones de otras reclusas.

Este tipo de castigos han provocado el suicidio de varias mujeres, así como también potencia su adicción a sustancias nocivas que acaban con ellas lentamente.

“Yo vi casos, y supe de casos cuando estuve ahí, de gente que se ponía muy mal, que se intentaba matar, que están metidas en adicciones porque ahí adentro hay drogas, obviamente, y en vez de ayudarlas, las castigan. (...) Te enfermas, estás mal, claramente estás dañado, y en lugar de ayudarte, te jod*n más. La realidad es que estar en un lugar así, es una tortura (...) es un lugar inhumano”, sentenció.