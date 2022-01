En 2015, la cantante chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, más conocida como Mon Laferte, ganó fama internacional con “Tu falta de querer”, una conmovedora canción que cautivó a millones de oyentes quienes se sintieron identificados con su poderosa letra.

MÁS INFORMACIÓN: Mon Laferte y el osado traje con el que lució su embarazo en los Latin Grammy 2021

El tema representa un himno para todo aquel que ha sufrido por amor, lo que sumado a la gran interpretación de la artista da como resultado una obra de arte. Quienes han visto el videoclip en vivo, publicado en el canal de YouTube de Laferte, pueden notar la pasión con la que interpreta cada palabra, llegando a derrumbarse en los minutos finales.

El dolor que siente Mon al entonar el tema surge de una infidelidad que vivió hace varios años, cuando vivía en México y apenas empezaba a hacerse de un nombre. A continuación, conoce más detalles sobre la conmovedora letra.

Mon Laferte cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. (Foto: Instagram)

LA HISTORIA DETRÁS DE “TU FALTA DE QUERER”

En una presentación realizada a inicios de 2016, Mon Laferte le contó a los presentes cómo nació la popular canción. El video que recoge este momento fue publicado por el usuario Brian Amadeus en su canal de Youtube, dejando como constancia su estremecedora historia.

“Tengo una canción súper triste... que me pusieron el cuerno. Sí, es verdad, esto es en serio. Me pusieron el cuerno hace como un año. Me dio depresión y me quise suicidar”, expresó Mon, mientras el público reía nervioso, sin imaginar que lo que decía la artista era cierto.

“Como se ríen, pero si esto es verdad. ¿Por qué se burlan de mi desgracia?... Bueno, entonces, se llama ‘Tu Falta de Querer’”, finaliza Mon, para después entonar la letra.

¿CÓMO SURGIÓ LA LETRA?

Laferte habló sobre el proceso creativo de “Tu falta de querer” en una entrevista para el medio “City Lab”, donde reveló que la letra nació al escribir cómo se sentía después de haber sido engañada por su pareja. La chilena atravesaba un momento depresivo, por lo que halló refugio en la música.

“En este momento ‘depre’ que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’... me fui a la pieza (apartamento) y grabé en el teléfono la melodía”.

LA PUBLICACIÓN DEL TEMA

Después de cantar “Tu falta de querer”, sus amigas la motivaron a subir el video que habían grabado en su cuenta de YouTube y así dar a conocer su talento al mundo. De esta forma, se anima a hacerlo público, sin imaginar que tocaría tantos corazones heridos.

¿A QUIÉN FUE DEDICADA LA CANCIÓN?

El hombre que inspiró a la cantante fue César Ceja, el productor musical, cantante, compositor y músico que falleció el pasado 3 de enero. La pareja mantuvo una relación de varios años hasta que Ceja la engañó y se separaron. Pese a la distancia, Mon siempre guardó los mejores recuerdos y una prueba de ello es el mensaje que le dedicó tras su partida:

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también. Te amo chinito, descansa en Paz”.