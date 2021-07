El querido actor dominicano radicado en México, Andrés García, dejó boquiabierto al público hace unas semanas al declarar que sentía que ya se acercaba al final del túnel de su vida. Esta vez, el protagonista de ‘’Mujeres Engañadas’' ha revelado cuáles son las propiedades que tiene actualmente y que piensa hacer con ellas.

García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, y se mudó al poco tiempo a México debido al régimen autoritario imperante del país caribeño. Fue así como se crió en Acapulco, obteniendo la nacionalidad mexicana, y empezó a trabajar como lanchero hasta que unos productores de cine descubrieron su talento y lo motivaron a empezar su carrera artística.

Conocido por sus múltiples romances, el primer actor ha estado casado cuatro veces y producto de esas uniones tiene a sus tres hijos: Andrés, Leonardo y Andrea García; siendo estos personajes públicos, muy queridos por los seguidores de su padre.

¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES DEL ACTOR?

En una reciente entrevista para el medio ‘’Ventaneando’', Andrés García reveló que las únicas propiedades que le quedan son el ‘’Castillo’', el ‘’Bosque’', y la casa en Acapulco donde vive actualmente. Así mismo, García se refirió al inmueble de ‘’La laguna’' , que actualmente tiene en sociedad con un amigo.

Como buen apasionado del mar, el actor también posee una casa en Pie de la Cuesta en Acapulco, la cual espera poder venderla con la condición de quedarse tres años allí, pues es el tiempo máximo que calcula vivirá.

¿QUÉ PASÓ CON SUS OTRAS PROPIEDADES?

Debido a la Covid-19, García también vio afectados sus ingresos y tuvo que tomar medidas extremas para mantener su estilo de vida en estos últimos años. Por esta razón, el ex esposo de Sandra Vale vendió una de sus propiedades en Acapulco a un precio por debajo de lo que merecía.

‘’Si, tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar, tuve suerte de vender algo y la pandemia va a ir haciendo cada vez más’', comentó Andrés.

¿QUIÉNES HEREDARÁN SUS PROPIEDADES?

Para sorpresa del público, García no piensa heredar ningún inmueble a sus hijos, pues considera que no les será necesario; así que sus últimos deseos serán venderlos:

‘’Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada; al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya’'.