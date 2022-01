Después de cinco temporadas, “La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) llegó a su fin el pasado 3 de diciembre de 2021 cerrando con broche de oro la historia de los atracadores y el Profesor, tras cinco caídos, explosiones y algunas victorias agridulces.

La serie creada por Álex Pina fue estrenada por primera vez el 2 de mayo de 2017 en España. Luego dio su salto a Netflix, convirtiéndose en un furor internacional y lanzando a la fama a sus actores como Álvaro Morte (El Profesor), Pedro Alonso (Berlín), Úrsula Corberó (Tokio), entre otros.

Tras el final de la serie española, llegó el momento de recordar algunas de las decisiones cuestionables que tomó la banda de atracadores más famosa del mundo. Con tantos giros y vueltas, “La casa de papel” demostró que jugar para el mismo equipo no siempre significó estar unidos, ya que los personajes se sometieran unos a otros a terribles pruebas, desde revelar secretos hasta traiciones impactantes. Aquí las 10 peores cosas que hicieron los personajes principales de la serie, según Screenrant.

“La casa de papel” llegó a su fin el pasado 3 de diciembre de 2021 tras cinco temporadas (Foto: Netflix)

LAS 10 PEORES COSAS QUE HICIERON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “LA CASA DE PAPEL”

10. Raquel reveló la enfermedad de Berlín

Cuando Raquel descubrió que Berlín sufre de una enfermedad degenerativa, usa esto para su ventaja cuando entra en la Casa de la Moneda Real. Sabiendo que ha mantenido su enfermedad en secreto, ella les revela a Tokio y Río que a Berlín solo le quedan unos meses de vida con la intención de causar una división dentro del equipo.

9. Sierra le disparó al Profesor

Cuando despiden a Alicia y la policía la busca, ella va tras el Profesor por su cuenta. Logra encontrarlo y le exige saber cómo los atracadores van a extraer el oro del banco. Sin embargo, el Profesor no le dice nada y Alicia le dispara por encima de la rodilla. Aunque la herida no es fatal, Alicia demostró hasta donde es capaz de llegar.

Sierra le disparó al Profesor (Foto: Netflix)

8. Tokio casi mata a Berlín

Después de pasar horas sin contacto del profesor, varios miembros del equipo comienzan a perder la esperanza. Tokio da un golpe de estado y ata a Berlín mientras lo sostiene a punta de pistola. Luego destruyendo su medicación frente a él, casi matándolo.

7. Tamayo hizo que Sierra se echara la culpa

Después de que los torturadores de Rio confesaron al mundo que fue el coronel Prieto quien ordenó su tortura, el coronel Tamayo le atribuyó la culpa a Sierra. Luego, en una conferencia de prensa, Sierra reveló al mundo los detalles sobre la participación de la policía en la muerte de Nairobi y la tortura de Río. Esto más tarde resultó en una orden de arresto contra ella.

6. Berlín ordenó a Denver que matara a Mónica

Después de que Denver se enteró de que Mónica está embarazada, le da 20 mil dólares y trata de convencerla de que no se haga un aborto. Cuando Berlín atrapa a Mónica con un teléfono, le ordena a Denver que la mate. Afortunadamente, esto no ocurre. Está claro que Denver siente algún tipo de conexión emocional con ella y no quiere que le ocurra nada malo. Esta demanda despiadada de Berlín mostró hasta dónde es capaz de llegar por mantener el control.

5. Alicia estuvo involucrada en la tortura de Río

Aunque no participó, Alicia observó cómo torturaban a Rio. Después de que se le negara un juicio, Rio pasó meses cautivo en un espacio oscuro y confinado que era tan pequeño que solo podía estar de pie. Además, ella vio cómo Río fue obligado a cavar su propia tumba en la que luego fue enterrado vivo. Aunque de alguna manera logró redimirse en la temporada final, Alicia demostró las capacidades malignas que poseía.

4. Toyko dejó a Rio

Dos años después de llevar a cabo con éxito el atraco a Royal Mint, Tokio y Río están viviendo juntos en Panamá. Sin embargo, Tokio se aburrió del estilo de vida paradisíaco y dejó a Río en busca de una vida más emocionante. Aunque solo estaba haciendo lo correcto por sí misma, la decisión de Tokio de irse llevó a que Rio fuera capturado.

Toyko dejó a Rio (Foto: Netflix)

3. Berlín entregó a Tokio a la Policía

Después de perder la conexión con el Profesor, Tokio se descarrila y está a punto de matar a Berlín. Cuando es liberado, Berlin se venga amarrando a Toyko a una mesa y sacándola de la Casa de la Moneda Real para entregarla a la policía. Aunque las acciones de Tokio fueron imprudentes, este fue el peor tipo de castigo que Berlín podría haberle dado.

2. Alicia usó al hijo de Nairobi en su contra

Sabiendo que su hijo es su debilidad, Alicia encontró a Axel y lo llevó fuera del banco para atraer a Nairobi hacia la ventana. Mientras Nairobi se distrae al ver a su hijo, Alicia ordenó a un francotirador que le dispare. Esto no la mató, pero fue el comienzo de una serie de eventos que finalmente la llevaron a su trágica muerte. Este fue uno de los actos más crueles que hizo Alicia a lo largo de la serie.

1. Palermo traicionó al equipo

Cuando Tokio tomó el control del atraco, Palermo estaba furioso y tiene la intención de dejar el banco. El resto del equipo evita esto atándolo a una silla. Luego, Palermo se confabula con Gandia y le muestra cómo liberarse de sus esposas provocando un caos. Sus acciones condujeron a la muerte de Nairobi y a la de Tokio. Esta fue una de las peores cosas que pudo haber hecho.