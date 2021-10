El reality show “La casa de los famosos” continúa dando mucho que hablar debido a la eliminación de algunos artistas que participan en el programa o por alguna acción que estos hayan realizando durante su estadía en el inmueble. Precisamente, Kimberly Flores y Roberto Romano se volvieron tendencia en redes sociales por algo que pocos conocían.

Fue el lunes 11 de octubre del 2021 cuando Roberto Romano abandonó “La casa de los famosos” tras ser eliminado por el jurado. Pero esto se dio luego que los fanáticos del programa inundaran las redes sociales con comentarios solicitando que él sea eliminado.

El actor Roberto Romano ha sido considerado como uno de los artistas que, aparentemente, habría provocado algunas fricciones entre sus compañeros del reality, motivo por el cual pidieron su salida.

El actor es conocido por su participación en la telenovela "El señor de los Cielos" (Foto: Roberto Romano / Instagram)

No obstante, también se pudo conocer un hecho en el que se vio involucrado junto con Kimberly Flores.

EL ENCUENTRO ENTRE ROBERTO ROMANO Y KIMBERLY FLORES

Para el actor no todo fue negatio durante su estancia en la casa, pues, también pudo conocer a Kimberly Flores con quien tuvo una relación de acuerdo a lo que el propio Romano le comentó antes de salir a Christian de la Campa, según precisó El Heraldo.

Por su parte, Kimberly indicó que su característica de ser coqueta era una estrategia que habló anticipadamente con su esposo antes de ser parte del relaity show; sin embargo, hace poco según reportó el mismo portal, Alicia Machado confesó a Christina Eustace que a su vez Verónica Montes le dijo que Flores le contó que ella y Romano tuvieron intimidad antes de estar en el programa.

Además de "El señor de los Cielos" también ha sido parte de otras producciones. (Foto: Roberto Romano / Instagram)

Esto habría ocurrido, presuntamente, en el hotel en donde la producción del canal Telemundo los ubicó antes de ser parte del reality. Antes de dejar la competencia Roberto se enteró que Verónica habría revelado el secreto que Kimberly confesó. Esto hizo pensar al actor que con ello podría quedar eliminado.

ROBERTO ROMANO LE CONFESÓ A CHRISTIAN CAMPA

Antes de dejar el reality Roberto Romano le confesó todo a Christian Campa sobre el romance que tuvo con Flores.

Gisella Aboumrad salvó a Gaby Spanic (Foto: Telemundo)

“Cuando pasó yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí acaba’ ¿estás agarrando el hilo? No con Alicia, ¿por qué? Porque tienes hijos, estás casada yo no me voy a meter en pedos ¿Quedó claro?...ya afuera vemos que pedo, pero no va a pasar nada” le contó Romano a Campa.