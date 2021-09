Kimberly Flores dejó el programa “La casa de los famosos” por un problema que tuvo con su esposo Edwin Luna. La modelo guatemalteca se vio involucrada en unas escenas no deseadas para su familia y volvió a su casa a pesar de tener un contrato con el reality. Por ello, ahora se ha dicho el nombre de quien sería su reemplazante en el programa de televisión.

Flores, quien tiene 32 años, está casada con Luna desde 2019. El vocalista de La Trakalosa dejó su relación con Alma Cero, en 2017, y empezó una relación con Kimberly. Ambos tienen dos hijos cada uno de sus anteriores relaciones y tienen una en común: Giana.

El cantante, en un inicio, dijo que no había problemas con que Kimberly participara del programa. ¿De qué trata “La casa de los famosos”? Es un reality que reúne a un grupo de celebridades aisladas del mundo exterior mientras las cámaras los graban las 24 horas del día. Para Luna, la relación que tiene con la modelo iba a salir más que fortalecida.

Sin embargo, la modelo apareció en un acercamiento inusual con Roberto Romano y su esposo, al poco tiempo, le envió un mensaje diciéndole que la familia no estaba bien y que debía volver a su casa. “Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos y ya no puedo. Escúchame, todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Me dio un ataque de crisis hace dos días, Amalia me tuvo que calmar”, le dijo al buscara en el reality.

Kimberly Flores y Edwin Luna, una polémica pareja. (Foto: edwinlunat/Instagram)

¿QUIÉN SERÁ EL REEMPLAZO DE KIMBERLY FLORES EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

La salida temprana de la concursante Kimberly Flores fue un problema para el reality “La casa de los famosos”. Ahora, se han empezado a soltar algunas nombres sobre el posible reemplazo de la modelo guatemalteca.

De esta manera, la cuenta de La Comadrita, que antes ha dado en el clavo a las movidas en los programas de espectáculos, ha dicho que el reemplazo de Flores sería la polémica influencer Manelyk González, quien también ha sido chica reality anteriormente.

#ComaNews



Próximamente en #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF habrá un nuevo ingreso, tras el inesperado abandono de Kimberly Flores, Manelyk González entrará como reemplazo. pic.twitter.com/kwwzrmXgey — La Comadrita (@LaComadritaOf2) September 15, 2021

¿QUIÉN ES MANELYK GONZÁLEZ?

Manelyk González tiene 32 años y es más conocida como Mane. Formó parte de la primera temporada de Acapulco Shore y estuvo en el reality hasta la temporada 7. Sin embargo, dejó el programa de fiestas y descontrol al buscar otro tipo de proyectos en la televisión.

Su posible llegada a “La casa de los famosos” iría acorde a su personalidad de generar incontables polémicas y situaciones picantes como ya lo ha hecho antes en el otro programa que ya se encuentra en su temporada 9. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial sobre su llegada al reality tras la salida de Kimberly Flores.

Manelyk González usó sus redes sociales para referirse a los cuestionamientos contra ella y su novio (Foto: Manelyk González / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE MANELYK GONZÁLEZ?

Manelyk González se comprometió en enero de 2021 con su pareja de Acapulco Shore, Jawy Méndez. Ambos se conocieron desde la temporada 1 del programa de televisión y mantuvieron una relación abierta hasta que la formalizaron. Sin embargo, la pareja polémica no dio para más y terminaron por separarse en julio de 2021, por lo que la influencer no tendría ningún inconveniente para estar en “La casa de los famosos”.

FOTOS DE MANELYK GONZÁLEZ DE INSTAGRAM