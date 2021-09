El guatemalteco Héctor Sandarti, conductor de “La casa de los famosos”, que emite todos los viernes Telemundo, tiene más seis años de casado con su esposa, pero para poder dar el sí, debió renunciar a algo muy importante. ¿Sabes qué es? Aquí te lo contamos.

“La casa de los famosos” es la adaptación en idioma español de la franquicia del reality “Big Brother”. Los concursantes son famosas personalidades hispanas y es están vigiladas las 24 horas del día por cámaras y micrófonos. No pueden utilizar teléfono celular y tampoco tienen contacto con el mundo exterior. Todo sea por el premio de 200 mil dólares.

Con la “La casa de los famosos”, Héctor Sandarti, de 53 años, marcó su retorno a Telemundo, luego de su polémica salida, a mediados de 2020, cuando se dio a conocer que fue despedido del programa Un Nuevo Día, actualmente como Hoy Día. El actor reveló que los productores lo sacaron del proyecto, pero también ha sacado a la luz otras revelaciones más personales.

¿A QUÉ RENUNCIÓ HÉCTOR SANDARTI PARA PODER CASARSE CON PAULINA SEGURA?

El conductor de “La casa de los famosos”, Héctor Sandarti, contó en una entrevista con Tv Notas, que Paulina Segura solo le puso una condición antes de la boda, que se concretó hace seis años: renunciar a ser padre biológico. ¿Cuál fue la razón?

“Cuando conocí a Paulina, mi esposa, me dijo que ya tenía una hija, que no podía tener más y me preguntó muy honestamente: ‘Héctor, si te casas conmigo, ¿renuncias a ser padre biológico? Si no, con todo el amor del mundo te dejo ir’. Lo pensé un minuto y dije: ‘Si no tengo hijos propios no pasa nada, me quedo con ustedes y espero que sea para toda la vida”, externó Sandarti. Explicó, en esa línea, que su esposa no puede tener más hijos por complicaciones en su primera gestación.

El guatemalteco contó que Paulina tenía a su hija Julieta, hoy de 20 años, antes de que los dos formaran una vida juntos. Héctor Sandarti explicó que quiere a la joven como su hija porque, para él, “la paternidad va más allá de procrear”.

¿CÓMO SE CONOCIERON HÉCTOR SANDARTI Y PAULINA SEGURA?

Héctor Sandarti conoció a Paulina Segura en el año 2010. Los presentó la hermana de Paulina, quien era amiga del conductor. Cuentan que la química fue inmediata y durante un año estuvieron en una relación a larga distancia. Más tarde decidieron vivir juntos.

En 2015, cinco años después, llegaron al altar en una hermosa ceremonia civil a la que asistieron familiares y amigos de la pareja. La celebración se dio en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. Ambos han demostrado ser uno de los matrimonios más sólidos del medio y han podido afrontar juntos buenos y malos momentos juntos.

¿DÓNDE VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS” EN DIRECTO?

A través de la página oficial de Telemundo, los usuarios pueden seguir sin censura y en vivo y en directo cada detalle de “La casa de los famosos” gracias a la transmisión ininterrumpida de cuatro cámaras instaladas en la casa. Así mismo, puedes acceder a la transmisión en vivo y sin censura de las vivencias de los artistas en la web oficial del canal. Si quieres verlo este es el LINK https://www.telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos

