La segunda temporada de “La casa de los famosos” goza de gran reconocimiento en la actualidad. Gracias a sus personajes, los momentos graciosos que protagonizan y a las diversas revelaciones que estos realizan en sus confesionarios, el reality show se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia de la cadena Telemundo.

De esta manera, uno de los personajes del programa de televisión es el bailarín Toni Costa. Precisamente, el español de 38 años ha estelarizado un momento que ha llamado mucho la atención de los televidentes y que se ha replicado rápidamente a través de las redes sociales.

A continuación, conoce todos los detalles del episodio en el que Toni Costa lloró desconsoladamente mientras bailaba en “La casa de los famosos 2″.

El bailarín protagonizó un comentado momento en "La casa de los famosos" (Foto: Toni Costa / Instagram)

TONI COSTA LLORA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

“La casa de los famosos 2″ vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales y esta vez el motivo es el inesperado llanto de Toni Costa. Como si no fuera del todo sorprendente esta noticia por sí sola, lo cierto es que el bailarín derramó algunas lágrimas en circunstancias en las que, aparentemente, se encontraba relajado.

En ese sentido, este episodio ocurrió mientras el español estaba danzando con algunos de sus compañeros y, sorpresivamente, empezó a llorar de manera desconsolada mientras se escuchaba la canción “Ocean” de la cantante Karol G.

Este hecho fue resaltado por los espectadores a través de las plataformas digitales, quienes, al reconocer que es una canción de amor, presumieron que la figura televisiva recordó a su novia Evelyn Beltrán. Sin embargo, diversos cibernautas han brindando otras posibles razones detrás del llanto de Costa.

LA RAZÓN DETRÁS DE LAS LÁGRIMAS DE TONI COSTA

Así, muchos usuarios de las redes sociales atribuyeron el motivo de la tristeza del bailarín a la lejanía que tiene con su pequeña hija Alaïa, fruto de su relación con la presentadora Adamari López.

Si bien ambas figuras están separadas, lo cierto es que Toni siempre ha demostrado su amor por la menor a través de sus plataformas oficiales y, sin duda, podría ser una poderosa causa de su tristeza, ya que no la ve desde que aceptó internarse en las locaciones del reality.

Otras personas, por su parte, han señalado que el español ha recordado a su pareja, la influencer Evelyn Beltrán. Con el tiempo, ambos han demostrado tener una relación cada vez más consolidada, por lo que es muy probable que esta sea la razón por la que se puso tan triste en medio de su rutina de danza.

Finalmente, algunos otros han atribuido las lágrimas al recuerdo de su ex, Adamari López. Como se sabe, ambos decidieron terminar su romance en el 2021 y hoy en día tratan de tener una relación cordial por el bienestar de la pequeña que tienen en común.

Más allá de los rumores, hasta el momento el bailarín no ha revelado la verdadera razón por la que lloró desconsoladamente en “La casa de los famosos 2″. Sin embargo, lo cierto es que pudo recuperarse de este momento y continuó con su rutina, haciendo que sus compañeros se esfuercen al máximo para conseguir seguirlo en la coreografía.

¿CUÁL ES LA LETRA DE LA CANCIÓN CON LA QUE LLORÓ TONI COSTA?

La canción con la que lloró Toni Costa es la balada “Ocean” de la cantante colombiana Karol G. Publicada el 03 de mayo de 2019, forma parte del disco homónimo de la intérprete y fue escrito por ella, ‘Dímelo Flow’, Sech y ‘Ovy On The Drums’.

“Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti”, inicia la sentida letra de la composición.

Evidentemente, una romántica canción que seguro tiene una dedicatoria especial en la vida del bailarín español durante su estancia en el reality show.

“Se quedan cortas las palabras realmente y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente que cuando dije sí, lo dije para siempre. A tu lado no todo es perfecto pero sí mejor y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción y cuando decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos... Porque amo todas las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante la gente”, se oye en el tema.