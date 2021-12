Elian Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, es un cantante argentino de cumbia. En 2020, saltó a la fama tras lanzar “L-Gante Rkt” en colaboración con Papu DJ, que cuenta con más de 250 millones de reproducciones a través de YouTube y logró posicionarse en los primeros puestos de Billboard Argentina Hot 100.

Desde que comenzó su carrera, L-Gante no para de cosechar popularidad y éxitos. El cantante argentino es consciente que ser famoso hace que su vida privada quede expuesta, por lo que ha tratado de mantener perfil bajo. Sin embargo, su vida sentimental ya se hizo conocida.

L-Gante se encuentra en pareja con Tamara Baéz, una joven de 22 años con quien mantiene una relación de hace varios años y quien es madre de su primera hija, Jamaica. Los jóvenes han protagonizado algunas crisis en su noviazgo, pero pese a las idas y vueltas se han mantenido juntos.

¿QUIÉN ES TAMARA BÁEZ, LA NOVIA DE L-GANTE?

Tamara Baéz es novia del cantante argentino L-Gante. La joven tiene 22 años y es madre de la hija del cantante, Jamaica.

La joven estuvo presente en su vida desde sus comienzos en la música. Tamara Baéz era compañera de escuela de un amigo de L-Gante y conoció al cantante cuando no era famoso.

Desde que L-Gante se mostró junto a su novia Tamara Báez, la popularidad de la joven ha crecido como la espuma. Se acerca al millón de seguidores en su cuenta de Instagram y se mantiene cada vez más activa con sus distintos posteos diarios.

Tamara Baéz se ha convertido en toda una influencer y a través de sus redes sociales comparte todo lo que hace durante su día y el crecimiento de su hija, así como momentos especiales junto a L-Gante.

Además, se ha caracterizado por siempre responder a las críticas y cuestionamientos de los usuarios. Ella no se queda callada y siempre tiene una frase para confrontar a cualquier que la quiera hacer sentir incomoda.

¿CÓMO SE CONOCIERON TAMARA BÁEZ Y L-GANTE?

Durante una entrevista con Juana Viale para el canal El Trece, L-Gante contó cómo conoció a Tamara Baéz. En ese momento la joven se encontraba embarazada de su primera hija, Jamaica.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, comenzó contando el cantante.

Luego agregó: “en un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

Cuando Juana quiso saber cuánto tiempo llevan de novios, el trapero miró a Tamara. “¿Y hace cuánto será Tamara?”, le preguntó. “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”, afirmó.

En los cinco años de relación que llevan, L-Gante y Tamara Baéz formaron una familia y tuvieron a Jamaica. El intérprete de “Malianteo 420″ goza de mucho éxito y fama.

CRISIS EN LA RELACIÓN DE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE

A mediados de septiembre, L-Gante y Tamara atravesaron una fuerte crisis de pareja. “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, fue el mensaje del cantante.

Después, su novia hizo un fuerte descargo. “Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más”, escribió y aclaró que el cantante no la mantiene económicamente, sino que recibe la ayuda de su mamá y su padrastro.

Pero eso no fue todo. Tamara acusó a L-Gante no haber estado presente en las primeras semanas de vida de la hija que tienen en común y de haberle sido infiel. Y aunque parecía que estaba todo dado para que se separaran, volvieron a mostrarse juntos en un recital y se dedicaron mensajes afectuosos por redes sociales.

FOTOS DE TAMARA BÁEZ EN INSTAGRAM