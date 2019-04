Kurt Cobain murió un 5 de abril, pero nació una leyenda en la música 

Cuando hablamos de Nirvana , aquella banda musical estadounidense que marcó a varios jóvenes que vivían a flor de piel el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, no se puede dejar de mencionar a su vocalista y pieza importante: Kurt Cobain.

El 5 de abril de 1994 , una bala y una pistola fueron suficientes para que este músico se suicidara de un disparo en la cabeza. Su cadáver fue encontrado en su casa de Seattle (Washington, Estados Unidos). A partir de aquel día, había nacido una leyenda en la música.

Cobain perdió la guerra contra la depresión severa que padecía y, si le sumamos su adicción a la heroína y otras sustancias, su fortaleza fue fácilmente derrotada por estos demonios que no lo dejaban en paz. Su partida ocurrió cuando se encontraba en la cúspide de su carrera.

Con tan solo 27 años, este vocalista de cabello rubio, largo y rebelde, pasó a pertenecer a ese club en el cual solo los grandes mitos pueden pertenecer: al 'Club de los 27', este grupo de músicos que, por lo general, fallecieron a esta edad a causas relacionadas con el abuso de alcohol y drogas.

"Lloro cada vez que escucho la canción 'Dumb' de mi padre", indicó Frances Bean, primogénita del cantante.

Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison le abrieron las puertas a este club y, desde entonces, Cobain se convirtió en el protagonista de numerosos libros y documentales sobre su obra, vida y muerte; así como las múltiples teorías conspiratorias sobre su suicidio.

Lo único tangible que quedó del gran Kurt fueron sus cenizas, las cuales fueron esparcidas en un lugar desconocido por deseo expreso de su familia. Debido a ello, sus seguidores no disponen de ningún sitio para rendirle tributo. Sin embargo, Seattle es muy concurrido por estas fechas.

Los éxitos de Nirvana, muy aparte de sus excelentes acordes producidos por su bajista, baterista y guitarrista, se deben a la voz gruesa e inconfundible de Kurt Cobain a la hora de cantar temas como 'Smells like teen spirit', 'Come as you are' y 'The man who sold the world'.

LA CARTA DE KURT

Las teorías conspiratorias sobre la muerte de Kurt Cobain surgieron a partir de la carta que se halló cuando su cuerpo sin vida fue encontrado. En ella no se leía explícitamente que se quería suicidar, por lo que sus fans consideran que fue asesinado.

Sus seguidores sostienen que el manuscrito solo desprende un adiós hacia Nirvana, mas no un suicidio. Incluso, señalan que aquel texto dejado por Kurt fue escrito por más de una persona.

Sin embargo, lo oficial —un cuarto de siglo después— es que el vocalista y guitarrista de Nirvana se quitó la vida. La Policía concluyó que el cantante había pasado sus últimas horas solo y falleció por la herida de disparo que él mismo se infligió.

Además, el diario The Seattle Times indica que se contrató a un grafólogo para que los investigadores aseguraran de que la letra de su carta de suicidio era la suya. Más de 200 horas se dispuso para los interrogatorios hacia su familia y amigos, así como al que le vendía heroína.

"Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente", decía una de las líneas escritas en la carta. Saquen sus propias conclusiones.

