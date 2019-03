KSHMR, el DJ de raíces hindúes que creó la versión electrónica del 'Cóndor Pasa' y 'Contigo Perú' [VIDEO]

La India es un país (geográficamente) lejano a nosotros, pero muy cercano si nos referimos a todo lo que ha aportado a Occidente. Son 70 años que actualmente lleva como país soberano luego de que el Reino Unido abandonara esta parte del sur de Asia en 1947. Mira el mapa:

India

Su cultura, su literatura, su religión y su manera de entender el universo le ha servido para ser un punto turístico muy visitado. De hecho, hoy en día posee una maravilla moderna del mundo: el Taj Mahal.

La India tiene mucho por mostrar y, dentro de todos sus atractivos, se encuentra un productor musical de ascendencia hindú que, cuando visitó Perú hace tres años, quedó encantado. Estamos hablando de KSHMR.

KSHMR Y SU MUESTRA DE AGRADECIMIENTO A PERÚ

KSHMR es un DJ y productor de EDM (Música Electrónica de Baile, porsus siglas en inglés) que se presentó por primera vez en nuestro país para la edición número diez de Creamfields Perú el pasado 4 de noviembre de 2016. En aquella ocasión, tocó por casi una hora y media frente a casi 7 mil personas que se acercaron al escenario principal de este festival de música electrónica para escucharlo.

Los temas que mezcló esa noche fueron los mismos que lo llevaron al éxito en los últimos dos años. ' Secrets', 'Wildcard', 'Memories', 'Imaginate' y 'No Heroes' son algunos de sus sencillos que retumbaron en todo el Fundo Mamacona en aquella noche. Sin embargo, hubo dos canciones que demostraron que KSHMR no es un músico cualquiera pincha en un país solo para cumplir un contrato con una productora de eventos.

Lo que más emocionó al público de Creamfields fue la creatividad de este artista al poder crear 'mashups' con temas netamente nacionales y que originan un sentimiento de patriotismo en todo peruano. 'El Cóndor Pasa' y 'Contigo Perú' fueron los sencillos que eligió KSHMR para fusionarlos con dos de sus producciones: 'Bazaar' y 'Toca', respectivamente.

Mira estos videos con los precisos instantes en que los asistentes desbordan emoción al máximo cuando escuchan estos dos temas peruanos combinados con música electrónica.

* 'El Cóndor Pasa x Bazaar (KSHMR Mashup for Perú)':

* 'Contigo Perú x Toca (KSHMR Mashup for Perú)':

KSHMR se tomó el tiempo de preparar estos dos homenajes para sus seguidores peruanos que por primera vez tenían el agrado de presenciarlo en vivo y en directo. Y, como muestra de agradecimiento, publicó estos dos 'mashups' en su cuenta oficial de Soundcloud.

'Homenaje a Latinoamérica y España' se tituló esta recopilación de siete temas que elaboró exclusivamente para sus conciertos en Perú, Paraguay, Chile, México y España en 2016.

"Estos son los mashups que he hecho en mis viajes a Sudamérica, Centroamérica y España. Espero que los disfruten. Ojalá Soundcloud no los baje. Todo mi respeto a los artistas de estas canciones", escribió KSHMR. Si quieres escucharlos todos, te dejamos esta playlist:

CONOCE UN POCO MÁS SOBRE KSHMR

KSHMR es hijo de padre indio y de madre estadounidense. Nació en el estado de California hace 29 años y su verdadero nombre es Niles Hollowell-Dhar. Si te estás preguntando el porqué de su nombre artístico, es muy sencillo. Solo le quitó las vocales a 'Kashmir', el cual es el nombre de un estado de la India. Allí nacieron sus abuelos paternos.

Según cuenta KSHMR para el portal Thump de Vice, su padre emigró a Estados Unidos cuando tenía 25 años y ahí conoció a su madre. Cabe señalar que Kashmir es la traducción en inglés de Cachemira, territorio que es actualmente uno de los más militarizados en el mundo debido a que la India y Pakistán se disputan su jurisdicción desde el momento de la independencia de ambos países.

"Mi abuelo trató de comunicarme que yo era de Cachemira y lo que eso significaba y, para ser honesto, cuando era joven, eso no significaba mucho para mí. No fue hasta más tarde que empecé a tomar más orgullo e interés en mi patrimonio", cuenta Hollowell-Dhar para Vice.

Es, justamente este interés por su pasado, que llevó a KSHMR a producir temas ligados al Big Room pero con rasgos de música hindú. Su principal característica y sello personal es ese: el poder unir dos culturas totalmente distintas mediante la música.

Bajo el sello de Spinnin Records, ha podido lanzar singles tales como: 'Mandala', 'Invisible Children' y 'Bazaar'. En estos sencillos y en sus videoclips, se puede notar una clara referencia a la cultura de la India.

EL VALOR DE KSHMR EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA

Hollowell-Dha r recién empezó a cobrar notoriedad en el año 2013, cuando firmaba sus canciones bajo el apelativo de KSHMR. En ese entonces, sus tracks eran bien conocidos, pero no su identidad. Por ejemplo, 'Burn' (con la colaboración de Dallas K) fue un tema que en ese entonces, se encontraba en las listas más escuchadas del año 2014 pero nadie conocía la cara de quien había creado tal exitosa canción.

Igual sucedió con los sencillos 'Leviatan', 'Omnislash' y 'Megalodon'. Estas tres producciones también fueron muy escuchadas por el público. Sin embargo, en 2015, KSHMR decidió salir del anonimato pero de una manera magistral.

Ocurrió durante la presentación de Tiesto en el Ultra Music Festival de aquel año. Este veterano productor de música trance y considerado uno de los de los mejores DJ a nivel mundial, fue quien lo mostró ante más de 50 mil personas en Miami. El pretexto para hacerlo subir al escenario fue para presentar la primera colaboración entre ambos: 'Secrets', con la voz de la cantante Vassy.

Mira el video de la revelación de KSHMR:

Tiesto, horas después de su exitosa presentación, le dedicó unas palabras a KSHMR desde su cuenta oficial en Facebook.

KSHMR

A partir de marzo 2015, ya todos sabían quién era KSHMR. Lo más curioso de su revelación fue que no era un desconocido dentro de la industria de la música.

Anteriormente, había conformado el dueto de música pop 'The Cataracs'. Esta pareja de músicos estuvo compuesta por él y por el cantante David Singer Vine. Sus más recordados temas fueron 'Top Of The World' y 'Like a G6'. Sin embargo, cada uno tomó su camino en el año 2012.

La principal razón por la cual Hollowell-Dhar decidió apartarse del mundo del pop fue, como señaló anteriormente en Vice, para poder buscar nuevos rumbos no explorados dentro de la música electrónica. Si bien es cierto que el Big Room es uno de los géneros más comerciales dentro de esta industria, KSHMR le dio un enfoque especial: poder fusionar sus raíces con las del mundo occidental.

"Empecé a tener un mayor interés en la música y el cine que salía de la India. Siempre tomaba viajes a la India para ver a mi familia, pero a medida que pasaba el tiempo empecé a tomarlos con un nuevo interés más profundo. Estaba intentando ver si podía averiguar más sobre mí mismo y más sobre mis valores. Empecé a pensar más en mí mismo y en lo que significa ser indio", añade para Thump.

KSHMR es una de las pruebas que demuestran que sí se puede incursionar dentro de la música electrónica pero fusionándola con tu cultura. Así como existen productores musicales que encontraron una oportunidad para combinar música andina con los beats y drops, también se puede hacer con nuestra cultura musical peruana. Un extranjero y unos pocos peruanos ya lo hicieron. ¿Y si impulsamos más esta iniciativa?