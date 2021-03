Kristina Lilley se hizo conocida internacionalmente tras interpretar a Gabriela Elizondo en “Pasión de Gavilanes”, una de las telenovelas colombianas más exitosas de Latinoamérica. Este personaje impulsó su carrera artística y la convirtió en una de las actrices más destacadas de la pantalla chica.

A sus 57 años, la actriz colombiana tiene una larga trayectoria en la que ha trabajado en televisión, cine y teatro. Ha destacado principalmente por su participación en telenovelas como “El manantial” (1995), “Pasión de Gavilanes” (2003), “La mujer en el espejo” (2004), “La tormenta” (2005), “Chepe Fortuna” (2010), “La ley del corazón” (2016), entre otras producciones.

Hoy Kristina Lilley es una de las actrices más representativas de la televisión colombiana. Ha logrado realizar destacados trabajos ganándose el cariño del público y el respeto de sus colegas dentro del mundo de la actuación. Sin embargo, la intérprete tiene otra profesión que pocos conocían: ella es bióloga graduada de la Universidad Javeriana.

Kristina Lilley interpretó a Gabriela Elizondo en “Pasión de Gavilanes”. (Foto: Caracol TV)

KRISTINA LILLEY, LA ACTRIZ DE “PASIÓN DE GAVILANES” QUE DEJÓ SU CARRERA COMO BIÓLOGA PARA DEDICARSE A LA ACTUACIÓN

Kristina Lilley interpretó a Gabriela Elizondo en “Pasión de Gavilanes”. Ella era la viuda de Bernardo Elizondo, una mujer manipuladora y ambiciosa que se enamora del marido de una de sus hijas.

Doña Gabriela Elizondo era la villana de la historia, una mujer conservadora, estricta y de carácter fuerte, aunque siempre buscando lo mejor para sus hijas “Norma”, “Sarita” y “Jimena”. Odiaba a los hermanos Reyes por lo que ellos habían hecho para vengar la muerte de su hermana Libia Reyes.

Sobre “Pasión de Gavilanes”, Kristina Lilley dijo que el personaje de Doña Gabriela Elizondo “es el más complicado que he hecho, sobre todo a nivel psicológico, ya que tiene una enorme lucha interior”.

Además, la actriz colombiana confesó lo que significó para ella ser parte de “Pasión de Gavilanes”: “Es mi favorita porque es el personaje que más me ha gustado interpretar y marcó el regresó a mi carrera”, declaró al medio “Diez Minutos”.

Aunque el público la reconoce por su carrera de actriz, Kristina Lilley sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar su otra profesión. En una publicación que realizó en diciembre de 2020, la famosa compartió una fotografía del momento en el que recibió su título como Bióloga profesional.

“Encontré esta foto del día en que me gradué de la Universidad. Recibí mi título de Bióloga”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sí bien la famosa no quiso dar detalles sobre la fecha de su graduación, se puede observar que la foto es de varios años atrás. Según su perfil de LinkedIn, Kristina Lilley se graduó como bióloga en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Aunque desde muy joven descubrió su pasión por la actuación, Kristina Lilley contó en una entrevista con “Diez Minutos” que sus padres le dijeron que tenía que estudiar una carrera. Ella supo combinar sus estudios con su carrera actoral de manera impecable.

“Mis padres me dijeron que tenía que estudiar una carrera. Como no me dejaron ser maestra, hice Biología porque amo a los animales”, recordó durante la entrevista.

Aunque nació en Estados Unidos, Kristina Lilley desde los tres años de edad se mudó con su familia a vivir en Colombia, país en donde se consagró como una de las actrices más emblemáticas.