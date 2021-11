Kristen Stewart confesó que se comprometió con su novia, Dylan Meyer tras dos años de relación. La actriz dio la inesperada noticia durante el programa Howard Stern Show de SiriusXM este 2 de noviembre.

“Nos vamos a casar, lo haremos totalmente”, contó Stewart. “Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Nos vamos a casar, está pasando”.

Hace unos meses Kristen le confesó al mismo presentador que se moría de ganas de pedirle a su novia que se casara con ella, e incluso, ya tenía en mente un par de ideas de cómo hacerlo.

Sin embargo, la actriz que interpreta a la princesa Diana en la película ‘Spencer’, reveló que fue su futura esposa quien se le adelantó en hacer la gran pregunta.

En mayo, la pareja fue vista tomadas de la mano en Los Ángeles, poco tiempo después, Meyer reveló que se mudaba de su casa donde había vivido 10 años. “Este lugar me pareció un verdadero palacio, aunque básicamente era un montón de palos pegados con cinta adhesiva”, escribió en Instagram. “Este fue el lugar donde realmente crecí... Llenamos ese lugar con cantidades increíbles de amor”.

Asimiso, escritora de Moxie escribió un dulce mensaje por el cumpleaños 31 de su futura esposa. “Seguro que la vida es más dulce con esta linda familia. Feliz cumpleaños, pequeña. Me vuelves loca”, acompañó el post.

Según contó Stewart, ella conoció a Meyer hace unos ocho años en una película, pero no se volvieron a conectar hasta seis años después de eso. “Se lució en el cumpleaños de una amiga y yo le dije, ‘¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?’”, dijo la ganadora del premio BAFTA.

La pareja fue vista por primera vez en público en agosto de 2019, mientras compartían un abrazo íntimo luego de la separación de Stewart y la modelo Stella Maxwell.

