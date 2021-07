El cantante y actor Kris Wu, un ídolo en China y exmiembro del grupo K-pop EXO, se encuentra en el ojo de la tormenta después de que una mujer lo acusó de violación sexual. Además, se reveló que otras jóvenes fueron víctimas de abuso sexual, entre ellas menores de edad.

Kris Wu saltó a la fama como miembro de la banda de chicos de K-pop EXO. Después de dejar la agrupación en 2014, siguió una carrera como actor, modelo y cantante en China ganando más reconocimiento.

En las últimas horas, la celebridad de 30 años fue denunciado por abusar sexualmente de varias jóvenes, incluyendo menores de edad, según el testimonio de una de las víctimas. Tras la denuncia, el ídolo está enfrentando varios cuestionamientos de la prensa y su caso ha remecido la industria del K-pop.

KRIS WU DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL

En una entrevista con el portal de noticias chino “NetEase”, una joven de 19 años identificada como Du Meizhu acusó a Kris Wu de violarla cuando tenía 17 años. Además, la estudiante dijo que la estrella de música tuvo relaciones sexuales con al menos otras siete chicas, seduciéndolos con alcohol y promesas de fama.

Estos casos incluyen a dos “que todavía son menores de edad que no quieren que sus vidas sean perturbadas, pero desean verlo castigado”, dijo Du el domingo 18 de julio.

En su testimonio, la joven dio a conocer que el cantante chino “recogía” a diversas chicas de su propio club de fans para invitarlas a hoteles y violarlas. Asimismo, reveló que el artista prefería a las mujeres más jóvenes, sobre todo las que nacieron después del año 2000.

Wu, quien también tiene la ciudadanía canadiense, negó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de una difamación.

“Solo conocí a la señorita Du una vez en la reunión de un amigo, no la obligué con el alcohol. Nunca he ‘obligado a mujeres a tener sexo’ ni me he involucrado en una ‘violación en una cita’”, escribió el lunes, a través de sus redes sociales, afirmando que no tiene sexo con niñas menores de edad.

Luego de que Kris Wu se defendió de las acusaciones en su contra, su agencia anunció una demanda contra todas las personas que lancen rumores infundados sobre el artista chino.

“Rechazamos los comentarios difamatorios y la difusión de información dañina en línea. ¡No usen temas delicados para avivar maliciosamente el sentimiento del público! Estamos llevando a cabo acciones legales y hemos informado un caso. Creemos en la justicia de la ley para revelar la verdad”, se lee en la traducción al español del comunicado de Kris Wu Studios.

Respuesta de Kris Wu sobre la denuncia en su contra sobre abuso sexual. (Foto: Weibo)

KRIS WU: QUIÉN ES EL EX EXO ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

Canadiense de origen chino, Kris Wu es un artista de 30 años que se dio a conocer por ser exmiembro del grupo de K-Pop EXO y su rostro es omnipresente en China. Tiene una exitosa carrera y es rostro de diferentes marcas como Louis Vuitton, Bulgari, Lancôme o L’Oréal.

Inició su carrera como actor en febrero de 2015 al protagonizar la película Somewhere Only We Know. Desde entonces, actuó en diversas películas taquilleras, tales como Mr. Six y Journey to the West: The Demons Strike Back, dos de las películas fueron un éxito en China.

A finales de 2015, lanzó su primer sencillo como solista, «Bad Girl».11 Al año siguiente, hizo su debut como modelo en las pasarelas del desfile de invierno de Burberry en Londres.

A comienzos de 2016, Kris hizo un cameo en la película The Mermaid de Stephen Chow. El proyecto se convirtió en la película más lucrativa de China de todos los tiempos, siendo el filme chino que recaudó más de 500 millones de dólares fuera de América.

Kris hizo su debut en las pasarelas del desfile de Burberry en Londres,2 y fue elogiado por el CEO de la marca, Christopher Bailey. Más tarde, participó en la All-Star Game de la NBA 2016 como jugador del equipo canadiense, entrenado por Drake.

A partir de abril de 2018, los lanzamientos futuros de Wu se publicarán internacionalmente, excluyendo Japón y Corea, a través de Universal Music China, Interscope Records en Estados Unidos e Island Records en Reino Unido.

El álbum debut de Wu, Antares con las canciones «Like That» y «Freedom» (con Jhené Aiko) se lanzó el 2 de noviembre de 2018. El 19 de abril de 2019, Wu lanzó un sencillo, «Big Bowl, Thick Noodle», cuyo vídeo musical fue visto más de 90 millones de veces en el sitio de transmisión Miaopai.