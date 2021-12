El 9 de diciembre se estrenaron los primeros episodios de “And Just Like That”, la comedia dramática que sigue la vida de los personajes de “Sex and the City”, interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Una de las sorpresas del programa fue la ausencia de la actriz Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha por más de seis años. Si bien desde hace mucho se hizo público que la fémina de 65 años no sería parte del elenco, eso no evitó que el público discuta el tema en redes sociales, donde se han formado algunas teorías.

Lo cierto es que Kim y Sarah han tenido diversos enfrentamientos detrás y delante de las cámaras, por lo que ya se sabía que Samantha Jones no sería parte de esta entrega. A continuación, conoce qué pasó con el personaje de Cattrall en “And Just Like That”.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis interpretan a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt en "And Just Like That" (Foto: HBO)

¿QUÉ PASÓ CON SAMANTHA JONES?

Desde los primeros minutos de “And Just Like That” se da a conocer el paradero de la relacionista pública, gracias a que Bitsy Von Muffling se acerca a Carrie, Miranda y Charlotte, y les pregunta por su amiga. El personaje de Kristin Davis le revela que no se encuentra con ellas, lo que suena a que está muerta, pero que en realidad quiere decir que se mudó a Londres por trabajo.

SE ALEJÓ DE SUS AMIGAS

Pero eso no quedó ahí. Más adelante, Miranda le mencionó a Carrie como es que nunca más hablaron de ella. Carrie señaló que dejó ir a Samantha como publicista de su libro, y después de eso, esta no le contestó más las llamadas y mensajes de texto.

“Pensé que era más para ella que un cajero automático [..] siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”, expresó el personaje de Parker, quien también añadió que a pesar de intentar contactarla no obtuvo respuestas.

Kim Cattrall como Samantha Jones en la primera película de "Sex and the City" (Foto: New Line Cinema)

SU AUSENCIA EN EL CAPÍTULO DOS

Además del primer episodio, la ausencia de Samantha se sintió en el capítulo dos, después que el Sr. Big murió de un ataque cardíaco repentino. Carrie insistió en que no hubieran flores y se enfadó cuando vio un enorme arreglo sobre el ataúd; sin embargo, no pudo deshacerse de este cuando descubrió que eran de parte de Sam. Finalmente, Carrie escribió una serie de mensajes de agradecimiento a su ex amiga, los cuales nunca respondió.