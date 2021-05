Kevin Clark siempre será recordado por su personaje de ‘Freddy Jones’ en la exitosa película “Escuela de rock” que se estrenó en 2003 y fue protagonizada por Jack Black. El también músico falleció la noche del 26 de mayo en medio de un confuso accidente de transito.

El interprete de 32 años no volvió a ser parte de ningún proyecto de cine tras la emisión de School of Rock, sin embargo, se dedico a construir una carrera sólida como batería profesional, que le llevó a trabajar con diferentes grupos a lo largo de los años. También era compositor y daba clases a niños.

Una de las últimas bandas con las que tocó fue Jess Bess and the Intentions. De hecho, su último concierto fue el sábado pasado, cuando el grupo tocó en directo en The Legendary Wooden Nickel.

¿CÓMO MURIÓ KEVIN CLARK?

Según fuentes de TMZ, el actor se desplazaba por el noroeste de Chicago montado en bicicleta, cuando un auto Hyundai Sonata chocó contra él. El vehículo que ocasionó el fatal siniestro estaba manejado por una mujer de veinte años, quien no ha sido arrestada de momento.

La policía declaró que el accidente ocurrió a la 1:20 am (hora local de Chicago) y que tras esto el actor fue trasladado a un hospital cercano, sin embargo, murió cerca de las 2:04 am debido al duro impacto que recibió en el accidente.

La hermana del baterista indicó a medios locales que Kevin Clark se trasladaba a su casa cuando fue atropellado.

Tras la muerte del actor, la mamá de Alisson Clark, dio unas palabras a Chicago Sun-Times, a unas horas de la muerte de su hijo.

“Él era un talento en bruto. Tenía un corazón de oro”.

Su compañero y amigo, el actor Jack Black, lamentó su injusta partida desde sus redes: “Devastadoras noticias… Kevin se fue demasiado pronto. Un alma hermosa, tantos recuerdos buenos… Tengo roto el corazón. Mucho amor para su familia y para la comunidad de Escuela de rock” .

Jack Black lamentó la muerte de Kevin Clark a sus 32 años (Foto: Instagram)