Kate del Castillo: "Sean Penn cree que su vida vale más que la mía"

Tras denunciar que Sean Penn busca desde hace meses boicotear el documental 'Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo', la actriz salió con todo a defender su producción y los ataques de la celebridad de Hollywood.

"¿Realmente el documental es un peligro para la vida de Penn?", le pregunta la revista Proceso en referencia a las recientes declaraciones del actor tras responsabilizar a Netflix de cualquier hecho de sangre como consecuencia de la emisión del documental. "Cuando se trata de su vida entonces sí hay peligro, pero él puso mi vida y la de mi familia en peligro, pero eso sí no importó, pero él como es Sean Penn cree que su vida vale más que la mía", responde la mexicana Kate del Castillo.



“El señor Penn está aparentemente molesto porque considera que el documental infiere que él ayudo a las autoridades en el Departamento de Justicia (estadounidense) para capturar a El Chapo", se lee en el artículo del New York Times, donde los abogados del actor cuestionan la serie que Netflix comenzó a difundir el viernes.



“No hay peligro. Yo estoy pensando nada más decir mi verdad porque de eso se trata este documental. Decir mi verdad, desde mi punto de vista, como fueron las cosas, y bueno, él es parte de lo que pasó, pero no se trata de él. Es un tipo que tiene un ego enorme, no se trata de él, el documental es lo de menos. Él es un elemento más de todo lo que sucedió, pero hasta ahí”, replica Kate, quien reveló el día del estreno del documental que había tenido sexo con Penn, pero que no se enamoró.