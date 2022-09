Tal parece que los fans de Justin Bieber en el mundo deberán esperan más tiempo para volver a reencontrarse con su artista favorita, y es que el cantante canadiense dio a conocer que, una vez más, se verá obligado a cancelar sus presentaciones de septiembre y suspender su gira por el mundo. Además, reveló las razones que lo llevaron a tomar la decisión. ¿Qué países se vieron afectados?

De hecho, los fans del cantante sabrán entender la decisión, pues Bieber dio a conocer que el motivo que le llevó a la suspensión de sus shows en varios países del mundo es priorizar su bienestar. Es así que “Justice World Tour”, la gira que lo está llevando a recorrer diversas ciudades del mundo con su música, se suspenderá por motivos de salud.

¿POR QUÉ JUSTIN BIEBER SUSPENDIÓ SU GIRA MUNDIAL?

A través de un comunicado, Justin Bieber explicó que todavía arrastra las consecuencias del síndrome que lo afectó a inicios de este año y que provocó incluso que se le paralizara parcialmente el rostro: no podía guiñar con el ojo, ni sonreír, y tampoco realizar gesticulaciones.

Justin Bieber mostró nuevamente una sonrisa luego de sufrir parálisis facial (Foto: Getty Images)

El ídolo del pop suspendió su gira en junio después de que le diagnosticaran el síndrome de Ramsay Hunt. Según la Clínica Mayo, esta condición “se produce cuando un brote de herpes zóster afecta al nervio facial cercano a una de las orejas. Además de la dolorosa erupción del herpes zóster, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído afectado”.

Bieber, quien había reanudado su “Justice World Tour” en julio, dijo que después de compartir que tenía el síndrome, pudo completar la parte norteamericana de su gira de conciertos. “Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar la gira”, se lee en el comunicado que lo compartió en Instagram. “Realicé seis shows en vivo, pero realmente me pasó factura”.

Después de una presentación en Rock in Rio en Brasil, Bieber escribió que “el cansancio me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento (…) Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, acotó.

Justin Bieber hará una pausa en su “Justice World Tour” por motivos de salud (Foto: Justin Bieber / Instagram)

ARGENTINA, CHILE Y LOS OTROS PAÍSES AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN

Justin Bieber tenía programado conciertos para el 7 de septiembre en Santiago de Chile y para el sábado 10 y domingo 11 de setiembre en Buenos Aires, Argentina; estos quedaron suspendidos y se ha anunciado la devolución del dinero de las entradas, puesto que no habría fecha de reprogramación.

Pero Argentina y Chile no serían los únicos países de Latinoamérica que se vieron afectados por la suspensión de la gira “Justice World Tour”. Los shows del miércoles 14 y jueves 15 de setiembre en Sao Paulo (Brasil) también serían cancelados. Bieber podría retomar la gira con los conciertos que tiene agendados para el 28 de setiembre y 1 de octubre en Sudáfrica, aunque aún no se ha confirmado.

Cabe mencionar que la estrella canadiense tenía programadas decenas de actuaciones en todo el mundo hasta marzo de 2023, con 75 shows en total con inicio en Italia en el Festival de Verano de Lucca y otros cinco conciertos en Europa. Quedarían pendientes sus presentaciones en Sudamérica, Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Justin Bieber anunció la susénsión de su gira mundial una vez más (Foto: Justin Bieber / Instagram)