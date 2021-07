BTS es el grupo de K-Pop más exitoso y popular del momento. Desde que ingresaron al competitivo mercado musical en el 2013, la boy band conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook no solo ha ganado fama, sino también fortuna.

Actualmente, la famosa agrupación surcoreana vale más de 36 mil millones de dólares al año, según un estudio del Instituto de Investigación Hyundai, publicado en el South China Morning Post.

Jungkook, el integrante menor de BTS, antes de debutar oficialmente en la banda y tener la fortuna de ahora, trabajaba medio tiempo. Lo que hizo con su primer sueldo conmovió a los ARMY, quienes ahora tienen un motivo más para quererlo.

¿QUÉ COMPRÓ JUNGKOOK CON SU PRIMER SUELDO?

Antes de debutar oficialmente con BTS en 2013, Jungkook, con tan solo 15 años, dividía su día entre ensayos, escuela y un empleo de medio tiempo. De acuerdo con su antigua cuenta de Twitter, el “Golden Maknae” le hizo un regalo muy especial a su mamá gracias a su primer sueldo.

El cantante escribió que después de mucho tiempo pudo ir de compras y comer delicioso, además le compró ropa a su mamá con su propio dinero. Este gesto conmovió a los ARMY, ya que muchas personas deciden gastar su dinero en sí mismos, pero Jungkook pensó en su madre.

오늘하루존나알차당♥ 오랜만에 쇼핑도하구 맛난거먹구 월급받은거루 엄마옷도 사주고 뿌_듯 캬캬캬캬 자격증다따고 알바다시해야지 돈벌꾸야 나오늘 제일머글~.~ — R=VD (@wvo_owv) March 16, 2013

Desde entonces, gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, el artista ha podido comprar cosas realmente lujosas, como su departamento en la exclusiva zona de Seoul Forest Trimage por el que pagó 1 millón 950 mil wones.

JUNGKOOK INSTAGRAM

El integrante menor de BTS es el idol más popular entre las fans del K-Pop. Sin embargo, Jungkook no tiene cuenta de Instagram. La mayoría de cuentas donde aparece su nombre son perfiles que seguidores crean para compartir fotografías de él o actualizaciones de sus actividades, pero no son oficiales ni son manejadas por el cantante.

¿JUNGKOOK TIENE NOVIA?

Antes de debutar junto con sus compañeros de BTS, Jungkook tuvo algunas relaciones amorosas con chicas que conoció en la escuela. Tras su presentación oficial en la boy band, al cantante se le relacionó sentimentalmente con algunas idols del K-Pop, una tatuadora e incluso con una amiga con quien salió a comer, pero solo fueron rumores.

Hasta el momento Jungkook no tiene novia y al parecer su corazón no estará ocupado por un buen tiempo, ya que está muy enfocado en su trabajo. Sin embargo, el artista no se cierra al amor y una vez compartió los rasgos que busca en una chica: que tenga una figura saludable, que sea buena en la cocina, que sea divertida e inteligente.