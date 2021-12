Protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon y Jung HoYeon, “El juego del calamar” es una serie coreana que se estrenó el viernes 17 de septiembre de 2021 en Netflix, logrando convertirse en uno de los programas más populares de la plataforma de streaming.

La trama sigue a un grupo de personas que, agobiadas por sus deudas económicas, deciden participar en una serie de sádicos juegos inspirados en competencias de niños. El que sobreviva ganará un millonario premio, mientras que el resto morirá en el intento.

Uno de los personajes que alcanzó la etapa final fue Kang Saebyeok, quien fue asesinada antes de llegar al último juego. A pesar de su deceso, algunos fanáticos mantienen la esperanza de verla en una próxima entrega. A continuación, conoce lo que reveló Jung HoYeon sobre el futuro de la participante número 067.

La participante 067 fue interpretada por Jung HoYeon (Foto: Netflix)

¿JUNG HOYEON PARTICIPARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DEL “JUEGO DEL CALAMAR”?

Como se recuerda, HoYeon da vida a Kang Saebyeok o la participante 067, una joven desertora norcoreana con un hermano menor, a quien estafaron con el proceso de llevar a su madre a Corea del Sur, con un intermediario. Este personaje generó gran empatía en el público, logrando que millones de seguidores pidan su continuidad en la próxima temporada.

Pese a las exigencias de los fans, la actriz afirma sentirse contenta con la muerte de su personaje. En una entrevista con Vanity Fair, HoYeon da a entender que Saebyeok no volverá más porque ella ya no está actuando y siente alivio al no continuar con el peso de la historia de la participante 067.

¿POR QUÉ TOMÓ ESA DECISIÓN?

Así mismo, la también modelo señaló que las teorías de los fans en cuanto a su regreso pueden ser algo abrumadoras y reflexivas, aunque a su vez pueden servir como inspiración para el director del programa. Lo cierto es que ella está en otra etapa de su vida, donde al parecer no quiere retomar o emprender proyectos que requieran un desgaste emocional.

“Tal vez el director Hwang necesite más estrés, pero yo soy una persona más pacífica”, finalizó la actriz.