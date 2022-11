Juan Soler es uno de los galanes de telenovela más reconocidos y cotizados de la televisión mexicana. Sin embargo, más a allá de desempañarse en grandes producciones, en la vida real protagonizó un hecho deplorable que lo envió hasta la cárcel.

El histrión, nacido en Argentina, estuvo en el matutino “Sale el Sol”, donde fue consultado sobre cómo deben actuar los padres si un hijo comete algún delito. Ante ello, recordó un importante acontecimiento que marcó su vida y lo hizo recordar a su fallecido padre.

Conoce qué reveló el protagonista de “La mexicana y el güero”, en la que actuó junto a Itatí Cantoral, y que ha sorprendido a más de uno.

¿POR QUÉ EL PADRE DE JUAN SOLER LO DENUNCIÓ?

El actor argentino Juan Soler reveló uno de los momentos más duros que le ha tocado pasar en la vida, cuando tuvo que pasar tres días en prisión por haber agredido a una persona y mandarla al hospital.

“Fue un acontecimiento desafortunado porque en un bar le puse una madriza a un cab…”, reveló el protagonista de Bajo la misma piel al matutino “Sale el Sol”.

Esto salió a la luz durante la dinámica La diana de Ana para la sección de Trapitos al Sol, donde le preguntaron “¿qué harías si descubres que un hijo tuyo cometió un delito?”.

El protagonista de ‘Cañaveral de pasiones’ respondió que los padres no deben encubrir delitos y, en esa línea, reveló que su propio padre, Juan Valls, lo denunció por haber golpeado a una persona en un bar.

Detalló que en aquella ocasión -que sucedió hace varios años- golpeó a un hombre que molestó a su hermano, pero reconoció que se excedió.

“Fue un acontecimiento desafortunado porque en un bar... qué madr*z* le puse al c*br*n... Este señor agredió a mi hermano, sí yo lo defendí, pero luego me acusaron de abuso en la legítima defensa porque le tendría que haber pegado una vez y no 160 como le pegué”, detalló.

Contó que su papá tuvo una inesperada reacción: “Me llevó a (la comisaría) y dijo: ‘él fue’. Me encantó que lo hiciera (...) Me dijo:’ven, ven, súbete al coche’, (le pregunté): ‘¿dónde vamos, papá?’, ‘Ya vas a ver a dónde vamos’ y me llevó a la comisaría y dijo: ‘mi hijo fue el que hizo esto’”.

Luego de ello, pasó tres días detenido, pero aprendió la lección. “No estuvo bueno”, reconoció. El actor, de 56 años, concluyó diciendo que el encubrimiento no es un camino que los padres deberían tomar, pero que entregar a un hijo también es complicado.

¿CÓMO MURIÓ EL PADRE DE JUAN SOLER?

Juan Valls, padre del actor argentino Juan Soler, murió en 2006 por un accidente doméstico. Se mareó al levantarse del sofá, lo que causó que cayera y se golpeara la nuca provocándole muerte cerebral. Su familia decidió desconectarlo.